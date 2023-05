Para Enzo Roldán, todo pasa por "la confianza" en Unión

• LEER MÁS: Unión mejoró su imagen pero no le alcanzar para ganar

La honestidad brutal de Corvalán tras el empate ante Godoy Cruz: "No es fácil jugar por el descenso"

"En el primer tiempo no fuimos nosotros. Quisimos repetir lo que hicimos ante Tigre y se nos escapó. En el segundo cambiamos la cara y tuvimos chances para ganar, pero no se pudo", apuntó en charla con los medios, entre los que estuvo UNO Santa Fe.

• LEER MÁS: La honestidad brutal de Claudio Corvalán en Unión

Pero no quedó solo ahí: "Esto es confianza. En el primer tiempo el equipo no estuvo cómodo y eso te quita confianza. Luego la cosa cambió al salir con otra actitud. Estamos con ganas de salir y queríamos sumar de a tres. Trataremos ahora de pasar en Copa Argentina".

• LEER MÁS: Méndez volvió a ser autocrítico con el rendimiento de Unión

Respecto a la función que cumple actualmente, apuntó: "El técnico me pide que me suelte un poco más en el medio y estoy con confianza, porque es el puesto que me gusta. Hay que tener también un poco de suerte, porque nos buscan la vuelta (por el gol anulado a instancias del VAR). Un golcito necesitamos".

• LEER MÁS: El uno por uno de Unión en el empate ante Godoy Cruz

En el final, llevó tranquilidad, ya que pidió el cambio en el complemento: "Es un cansancio acumulado nada más. Estaba acalambrado".