La honestidad brutal de Corvalán en Unión: "No es fácil jugar por el descenso"

El capitán de Unión, Claudio Corvalán, analizó la actualidad irregular ante Godoy Cruz, con el que igualó 0-0. "No podemos regalar un primer tiempo así", dijo

"No creo tener problemas de llegar al partido de Copa", admitió el capitán de Unión, Claudio Corvalán, luego del empate 0-0 en Mendoza ante Godoy Cruz por la 15ª fecha, donde salió en el segundo tiempo por una fuerte contractura.

• LEER MÁS: Unión mejoró su imagen pero no le alcanzar para ganar

Si bien es cierto que se sumó, el no ganar sigue siendo una mochila muy pesada y por eso, el zurdo por ahora no encuentra el por qué sobre este presente: "Es complicado explicar qué pasó en el primer tiempo. Tuvimos una linda charla en el entretiempo para cambiar la imagen. Lo hicimos, pero fue muy malo el primer tiempo, compartimos lo que dijo el Gallego.

• LEER MÁS: Méndez volvió a ser autocrítico con el rendimiento de Unión

"No sé cuál es la explicación a esto. Sobre todo cuando todo es tan complicado", acotó Mugre, que en este duelo cumplió la función de segundo central y en el complemento fue reemplazado por Oscar Piris.

¡EL TOMBA Y EL TATENGUE IGUALARON EN MENDOZA! | Godoy Cruz 0-0 Unión | RESUMEN

Luego, sentó postura sobre el mensaje que se le da a los más chicos, que afrontan este complicado momento por primera vez: "Intentamos brindar tranquilidad, pero la situación no es fácil para nadie. Más allá de lo que podamos brindar como tranquilidad, hay que sacar esto adelante".

• LEER MÁS: Unión reaccionó y empató ante Godoy Cruz en Reserva

"La idea es repetir partidos como el de este segundo tiempo, pero no podemos regalar un primer tiempo así, donde no nos sentimos identificados. No es fácil jugar por el descenso y tenemos que ser conscientes", concluyó.