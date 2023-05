Méndez: "Creo que regalamos un tiempo"

Para luego expresar: "Estamos en un momento delicado, lo dije el primer día, por el momento que jugamos lo sabemos todo, lo que hablamos en el entretiempo queda entre nosotros. Cuando sabes que no estás bien, hay que jugar como en el segundo tiempo. Después te puede superar el rival, es fútbol. Los partidos se disputan a muerte, si podemos demostrar lo que hicimos en el segundo será mejor. Habíamos llegado bien a Lanús, no es momento de excusas, hay que mejorar, atacar, sin temores, es un juego de 11 contra 11 pero en el primer tiempo nos superaron ampliamente".

En referencia a un presente duro y con escasos resultados positivos, el Gallego no dudó en decir que "pasa por mi cabeza siempre mejorar, siempre soy positivo, creo que podemos superar este momento, acomodamos las marcas, empezamos a ganar las divididas. No estamos bien con los delanteros, las cosas no te salen. Esto siempre es igual, pasas momentos malos en el fútbol, hay saltar esto, desde el lunes nos vamos a preparar para ganarle a Sarmiento".

Y luego, acotó: "Cuando nos cuesta tanto ganar hay una crisis de confianza, eso no debe ser excusa para plantear los partidos. Las cosas siempre quedarán dentro del vestuario, lo que le tenga que decir a un jugador se lo diré de frente. Todos pasamos malos momentos como futbolistas y técnicos, pero no tiene que haber excusas".

Méndez es consciente que tienen que convivir con una campaña dura y con la firme premisa de volver al triunfo. Por eso disparó: "Lo dije el primer día, si no podemos convivir con la presión no podes jugar el fútbol, esto es simple, cuando no te salen las cosas empezás con los temores, tenemos que salir de esto, no se le puede hablar a la gente de otra manera. Hay que salir trabajando, para el martes tenemos tiempos, los muchachos vuelven en chárter y evaluaremos cómo están Roldán y Corvalán".

En otro tramo de su alocución soslayó que "estamos muy apurados en la puntada final, por eso definimos mal, esto es trabajo y es fútbol. Podemos hacer las cosas bien como en el segundo tiempo, ganar las divididas, tratamos todos los días de mejorar, los muchachos trabajan muchísimo, el fútbol es una decisión, si salís apichonado el rival te pasa por encima. Estamos dolidos, encontramos un plantel golpeado, pero no es excusa para hacer el primer tiempo que hicimos".

En relación al partido por Copa Argentina, el DT rojiblanco enfatizó: "En este momento no me gusta la palabra titulares, pero vamos a poner lo mejor que tenemos en cancha. La Copa Argentina tiene un premio importante y nos vamos a encontrar con un rival duro que quiere pasar, tenemos que demostrar lo que hacemos".

En la parte final, disparó: "Yo creo que es una jugada muy rápida, todos suponemos que el VAR vino para mejorar las cosas, siempre cuando se ve en cámara lenta todo es mejor, vino para ayudarnos. Jugamos como el segundo tiempo saldremos adelante".