Hubo un adelanto de 5.000.000 de pesos, a cuenta de los cerca de 800.000 dólares que aún hay de saldo (al cambio oficial), pero la realidad es que fue más que nada para que Unión no lo inhiba cuando arranque el torneo. Aunque el tiempo pasó y no hubo más respuestas. Por eso el presidente Luis Spahn, de buena relación con sus pares de la Cuna de la Bandera, se contactó para ver cómo venía el asunto.

Rosario Central tiene una deuda con Unión por los pases de Damián Martínez, Emanuel Britez y Diego Zabala.

Rosario Central estaría esperando un último pago por la venta de Giovanni Lo Celso (en realidad una cláusula que se ejecutó con la llegada a Paris Saint Germain a la final de la Liga de Campeones), con lo que acercaría un monto más. Estaba planificado que en esta semana se presentara un nuevo plan de pago, pero las determinaciones del gobierno y la subida del dólar echaron para atrás con la idea.

Entonces, en Central tuvieron que empezar a analizar nuevas alternativas para acercarle a Unión que, pese a todo, está al día con el cuerpo técnico y el plantel. Un dinero que ya tendría un destino, pero si no llega no se puede avanzar. Entonces se está pendiente de todo. Llamó la atención la venta del uruguayo Federico Martínez a Independiente, pero Rosario Central tenía una deuda –para variar– con Liverpool y no recibiría nada en ese sentido.

Rosario Central busca desprenderse de Emanuel Britez, apartado del plantel.

También hay rumores que Lanús tendría en la mira al santafesino Emanuel Britez, apartado del plantel por conflictos con el cuerpo técnico. Quizás podría conseguirse una plata extra en este sentido.

Ante un escenario muy complejo, Rosario Central quiere terminar con este tema de una vez por todas y la semana entrante buscará convencer a Unión, a la vez de intentar quitar la cláusula obligatoria de compra por Damián Martínez. Un tema que quizás no tiene que ver con lo adeudado, pero que podría ser otro golpe económico sino existe acuerdo. A esperar...