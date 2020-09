Unión confirmó un positivo de Covid-19

Esquivel fue titular en el equipo de Reserva actuando como lateral izquierdo. Sin embargo, producto de los síntomas que presentaba, estaba aislado, más allá de que la Reserva no estaba entrenando. De hecho, el plantel de Unión hizo fútbol y Juan Manuel Azconzábal debió improvisar con Kevin Zenón por no contar con Esquivel. Hasta el momento Unión no tenía ningún jugador afectado por coronavirus.