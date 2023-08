Unión ya vende las plateas para el partido ante San Lorenzo

En el camino de Unión ahora se presenta San Lorenzo, a quien recibirá el próximo lunes 4 de septiembre, a partir de las 20, en el estadio 15 de Abril, en lo que se presenta como la oportunidad propicia para confirmar su levantada, defender un invicto interesante en las últimas fechas, ante un rival que marcará para qué está el equipo de Cristian González en la Copa de la Liga Profesional.

Unión viene de aprovechar de gran manera que Defensa y Justicia, Racing y Estudiantes colocaran equipos alternativos debido a sus participaciones internacionales, de hecho sumó siete de los nueve puntos que puso en disputa ante estos equipos, con lo cual San Lorenzo se presenta como un rival de fuste, no solo por tratarse de un grande, sino porque ya no tiene competencia en la Sudamericana, donde quedó eliminado a manos de San Pablo, sino también porque en la tabla anual está en la tercera ubicación, con 50 puntos, 16 más que el Tatengue.

Mientras tanto, este martes Unión informó en sus redes sociales que se puso a la venta los palcos de cara al choque de la fecha 3 de la Zona B de la Copa de la Liga Profesional, a través de la siguiente publicación: "Ya se puede adquirir ubicación de platea para socios y socias para el partido ante San Lorenzo a través de http://sociosunion.com.ar Imprimir o capturar pantalla del comprobante de pago o ubicación. Hasta el sábado 2/9 a las 12.00 hs".