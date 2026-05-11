Uno Santa Fe | Agustín Giay

Agustín Giay, el orgullo sancarlino que sueña con el Mundial 2026

Lionel Scaloni incluyó al exjugador de San Lorenzo y actual figura de Palmeiras en la prelista de la Selección argentina para la próxima Copa del Mundo.

11 de mayo 2026 · 11:49hs
Agustín Giay, el orgullo sancarlino que sueña con el Mundial 2026

Agustín Giay sigue dando pasos gigantes en su carrera y ahora recibió una noticia que sacude a toda la región. El futbolista nacido en San Carlos apareció entre las grandes sorpresas de la prelista de Selección Argentina para el Mundial 2026 que confeccionó Lionel Scaloni.

El actual lateral de Palmeiras integra la nómina preliminar de 55 futbolistas que servirán de base para la lista definitiva de 26 jugadores que representarán a la Argentina en la próxima Copa del Mundo. Una señal contundente del crecimiento futbolístico que viene teniendo el ex San Lorenzo de Almagro desde su llegada al fútbol brasileño.

Scaloni apuesta a la renovación, con Giay

La aparición de Giay en la convocatoria forma parte del proceso de renovación que impulsa Scaloni pensando en el futuro de la Selección. En defensa, el entrenador campeón del mundo decidió ampliar variantes y sumar futbolistas jóvenes con proyección, versatilidad y actualidad positiva.

giay 2

En ese contexto, el sancarlino comparte espacio con nombres como Lautaro Di Lollo, Zaid Romero, Gabriel Rojas, Nicolás Capaldo y Kevin Mac Allister, en una lista que mezcla experiencia con recambio generacional.

La inclusión de Giay no sorprende desde lo futbolístico. En Palmeiras logró continuidad, crecimiento y roce internacional, consolidándose como un lateral de mucha dinámica, buena técnica y gran capacidad para ocupar diferentes posiciones en la defensa.

De San Carlos al radar mundialista

Con apenas 21 años, Giay ya construyó un recorrido que lo llevó desde las inferiores de San Lorenzo al fútbol brasileño y ahora al radar directo de la Selección mayor. Su aparición en esta prelista representa además un enorme orgullo para San Carlos y para toda la provincia de Santa Fe.

La competencia por un lugar en la lista final será feroz, pero el mensaje de Scaloni es claro: nadie tiene el puesto asegurado y el presente futbolístico pesa más que el pasado.

Por eso, el nombre de Agustín Giay aparece hoy entre las grandes sorpresas de la convocatoria, aunque para muchos ya dejó de ser promesa para convertirse en una realidad que empieza a golpear fuerte las puertas del Mundial 2026.

Agustín Giay Mundial Palmeiras

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