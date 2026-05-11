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Recomendaciones para evitar fraudes digitales en el Hot Sale

Con descuentos y promociones en más de 800 marcas, el evento de compras online más importante del país se desarrollará del 11 al 13 de mayo. Cómo operar de manera segura

11 de mayo 2026 · 11:43hs
Recomendaciones para evitar fraudes digitales en el Hot Sale

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Recomendaciones para evitar fraudes digitales en el Hot Sale

En el marco del Hot Sale 2026 que se llevará a cabo desde el lunes 11 al miércoles 13 de mayo, la Municipalidad de Santa Fe, a través de la Oficina de Información y Protección del Usuario y Consumidor, dependiente de la Dirección de Derechos y Vinculación Ciudadana e Institucional, brinda información y asesoramiento a los vecinos para realizar compras seguras y evitar posibles fraudes digitales.

El evento, organizado por la Cámara Argentina de Comercio Electrónico, contará con más de 800 marcas ofreciendo descuentos de hasta 55% y opciones de financiación de hasta 24 cuotas sin interés en categorías como tecnología, indumentaria, viajes y hogar. Sin embargo, durante esas jornadas también se incrementan los intentos de estafas virtuales y suplantación de identidad, por lo que se recomienda tomar precauciones antes, durante y después de efectuar una compra.

Antes de comprar

  • Ingresar únicamente desde la web oficial Hot Sale Argentina;
  • Verificar que el sitio tenga el candado de seguridad;
  • No abrir enlaces ni archivos adjuntos de mensajes o correos sospechosos;
  • Revisar que el nombre del sitio esté correctamente escrito;
  • Comparar precios y desconfiar de ofertas excesivamente bajas;
  • Activar el doble factor de autenticación en bancos o aplicaciones.

Durante la compra

  • Proteger los datos personales y financieros;
  • Leer reseñas y revisar la reputación del vendedor;
  • Chequear las políticas de devolución y garantía;
  • Usar una conexión Wi-Fi segura (evitar redes públicas);
  • Seleccionar la opción “No guardar tarjeta” al pagar;
  • Esperar antes de reintentar en caso de fallo en el pago; y
  • Leer los términos y condiciones antes de confirmar la compra.

Después de comprar

  • No responder mensajes sospechosos por redes sociales o WhatsApp;
  • Guardar comprobantes, capturas y facturas;
  • Recordar que el comprador tiene 10 días para usar el botón de arrepentimiento;
  • Conservar el embalaje en buen estado;
  • Revisar los resúmenes bancarios y denunciar cargos extraños.

Ante cualquier consulta o inconveniente, los usuarios pueden comunicarse con la Dirección de Derechos y Vinculación Ciudadana e Institucional al WhatsApp 342-5315450, al teléfono 342-4574119, o por correo electrónico a [email protected].

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