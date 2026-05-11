Duro golpe para Alan Forneris: Racing confirmó la grave lesión del ex-Colón

El volante santafesino sufrió la rotura de ligamentos cruzados y meniscos de la rodilla izquierda. Será operado y tendrá una recuperación cercana a los ocho meses.

Racing recibió una noticia muy dura luego de la clasificación a los cuartos de final del Torneo Apertura. El único saldo negativo que dejó la victoria ante Estudiantes de La Plata fue la lesión de Alan Forneris, y este lunes el club confirmó el peor diagnóstico para el exjugador de Colón.

El mediocampista de 21 años sufrió la rotura del ligamento cruzado anterior y también daños meniscales en la rodilla izquierda, una lesión de extrema gravedad que lo obligará a pasar por el quirófano en los próximos días y afrontar una recuperación estimada en cerca de ocho meses.

La desafortunada acción ocurrió a los 27 minutos del primer tiempo. Forneris persiguió a Eros Mancuso sobre el sector izquierdo en una jugada defensiva y, al intentar frenar cerca de la línea de fondo, la rodilla hizo un movimiento antinatural que inmediatamente encendió todas las alarmas.

El volante quedó tendido sobre el césped con visibles gestos de dolor, mientras sus compañeros pedían rápidamente asistencia médica. Incluso, el ex-Colón se retiró en camilla entre lágrimas, acompañado por palabras de apoyo de Gustavo Costas y de todo el plantel académico. En su lugar ingresó Bruno Zuculini.

Un crecimiento que se frenó de golpe

La presencia de Forneris como titular había sorprendido en la previa, ya que todo indicaba que Zuculini arrancaría desde el inicio. Sin embargo, Costas volvió a apostar por el juvenil, que venía ganando terreno en la consideración del entrenador gracias a sus últimas actuaciones.

En esta parte de la temporada había participado en siete encuentros: cuatro por el torneo local, tres por la Copa Sudamericana y uno por Copa Argentina. Más allá de algunos altibajos lógicos, el balance de su rendimiento era positivo y mostraba una clara evolución futbolística.

Forneris había llegado a Racing a mediados de 2025 como una apuesta importante de la dirigencia. La Academia desembolsó 1.200.000 dólares a Colón por el 80% de su ficha, le firmó contrato hasta diciembre de 2029 y estableció una cláusula de rescisión de 22 millones de euros.

Ahora, el mediocampista deberá enfocarse exclusivamente en la recuperación, en un momento donde comenzaba a consolidarse dentro de la rotación de un Racing que pelea en varios frentes.