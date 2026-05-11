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Otoño y salud respiratoria: ¿es un resfrío o una alergia estacional?

Cómo diferenciar los síntomas, evitar la automedicación y aplicar medidas preventivas para combatir las afecciones respiratorias típicas del otoño

11 de mayo 2026 · 11:44hs
Otoño y salud respiratoria: ¿es un resfrío o una alergia estacional?

Otoño y salud respiratoria: ¿es un resfrío o una alergia estacional?

Con la llegada del frío y la menor ventilación en los ambientes, el otoño trae consigo un aumento en las consultas por molestias respiratorias. Identificar correctamente si se trata de un virus estacional o de una reacción alérgica es fundamental para recibir el tratamiento adecuado y mejorar la calidad de vida durante estos meses de transición.

El cambio de estación no solo transforma el paisaje, sino que también impacta en la salud. La circulación de polvo ambiental y la presencia de diversos alérgenos generan un incremento en los síntomas de congestión y estornudos. Es común que muchas personas asuman que atraviesan un resfrío, cuando en realidad podrían estar frente a una alergia estacional.

¿Por qué aparecen las alergias en otoño?

Estas reacciones ocurren cuando el sistema inmunológico responde de forma exagerada ante partículas como el polen o los ácaros. Factores como la mayor permanencia en espacios cerrados y la falta de ventilación favorecen la aparición de estos cuadros.

Alergia vs. resfrío: cómo distinguirlos

Diferenciarlos es vital para un abordaje correcto:

  • Alergia: provoca picazón en ojos, nariz o garganta, estornudos frecuentes y secreción nasal clara. Puede durar semanas si no se elimina el desencadenante.
  • Resfrío: suele incluir malestar general, dolor corporal, secreciones espesas y en ocasiones, fiebre leve. Generalmente se resuelve en pocos días.

Recomendaciones y prevención

Ante la persistencia de síntomas, la automedicación debe evitarse. Los especialistas suelen indicar antihistamínicos o corticoides nasales, pero la prevención en el hogar es el primer paso:

  • Ventilación: abrir ventanas diariamente para renovar el aire.
  • Limpieza: higienizar frecuentemente alfombras, cortinas y ropa de cama para reducir el polvo.
  • Observación: prestar atención a si los síntomas empeoran en determinados ambientes o rutinas.

Si las molestias afectan el descanso o las actividades diarias, la consulta profesional es esencial para obtener un diagnóstico preciso y un tratamiento adaptado a cada paciente.

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