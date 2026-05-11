Colón y una marca que nadie pudo repetir desde 2021

Colón sigue siendo el único campeón que logró terminar primero en la fase regular y sostener esa supremacía en los playoffs de la Copa de la Liga

Mientras los líderes vuelven a quedar en el camino en las instancias decisivas, el nombre de Colón reaparece como una excepción absoluta en el fútbol argentino. El Sabalero, campeón de la Copa de la Liga Profesional 2021, continúa siendo el único equipo que logró dominar de punta a punta un torneo con formato de playoffs y terminar levantando el título.

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La reciente eliminación de Estudiantes e Independiente Rivadavia en los octavos de final del Apertura 2026 reavivó una tendencia que ya parece transformarse en costumbre: los mejores equipos de la fase regular no logran sostener su rendimiento en los cruces mano a mano.

La “maldición” que Colón sí pudo romper

El equipo rojinegro no solamente ganó la Zona A en 2021, sino que además fue el mejor conjunto de toda la etapa clasificatoria. Con Eduardo Domínguez como entrenador, Colón mostró una regularidad impactante, un funcionamiento sólido y una personalidad que luego trasladó a los partidos eliminatorios.

En cuartos venció por penales como local a Talleres, en semifinales dejó en el camino a Independiente y en la final aplastó a Racing por 3-0 en San Juan para conseguir la primera estrella de su historia. Desde entonces, nadie pudo repetir semejante recorrido.

Porque a partir del cambio de formato, los punteros comenzaron a sufrir una especie de “maldición” en los playoffs. Llegan como favoritos, pero rápidamente quedan eliminados.

Independiente Rivadavia y Estudiantes, las nuevas víctimas

En este Apertura 2026, Independiente Rivadavia había sido el mejor equipo de la fase regular. Terminó como líder absoluto, fue el conjunto más goleador del campeonato y llegaba como uno de los grandes candidatos al título. Sin embargo, cayó en Mendoza frente a Unión y se despidió en octavos.

Algo similar ocurrió con Estudiantes, que había construido su campaña desde una defensa casi impenetrable. El Pincha también quedó eliminado rápidamente tras perder ante Racing en La Plata.

Ni siquiera Boca, que terminó entre los mejores de la tabla general, logró avanzar. Huracán lo dejó afuera en plena Bombonera y profundizó todavía más la tendencia negativa de los equipos que llegan arriba a los mata-mata.

Una tendencia que se repite torneo tras torneo

La historia ya venía dando señales claras desde 2025. Rosario Central lideró su grupo y luego fue eliminado por Estudiantes en octavos del Clausura. Boca también quedó en el camino antes de la final. En el primer Apertura con este formato, Argentinos Juniors, Boca y Rosario Central tampoco pudieron aprovechar la ventaja deportiva.

colón festejo campeón.jpg Foto: prensa Colón

En ese contexto, la campaña de Colón toma todavía más dimensión. Porque el Sabalero no se desmoronó bajo presión, no sintió el peso de ser candidato y transformó su gran fase regular en un campeonato inolvidable.

El campeón que todavía sigue siendo la excepción

Cinco años después, ningún equipo pudo copiar el recorrido que hizo Colón en 2021. Los líderes se caen, los favoritos tropiezan y los playoffs siguen demostrando que no siempre gana el mejor de la tabla.

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Por eso, cada nueva eliminación de un puntero vuelve a poner al Sabalero como referencia inevitable. El único campeón que logró llegar primero… y confirmar esa superioridad hasta el último partido.