Unión va por otro golpe: ya tiene confirmado día y hora para el duelo ante Belgrano en Córdoba

Unión, que viene de eliminar al mejor equipo de la fase regular, jugará en el Julio César Villagra por los cuartos de final del Torneo Apertura.

Unión no tiene tiempo para relajarse. Después del enorme triunfo conseguido en Mendoza frente a Independiente Rivadavia, el equipo de Leonardo Madelón ya puso la cabeza en el próximo desafío: Belgrano de Córdoba, por los cuartos de final del Torneo Apertura.

La Liga Profesional confirmó este domingo el cronograma completo de la próxima instancia y el Tatengue abrirá la serie este martes 12 de mayo, desde las 19, en el estadio Julio César Villagra.

Unión llega fortalecido tras el gran batacazo

El conjunto rojiblanco dio uno de los golpes más importantes de los octavos de final al dejar en el camino a Independiente Rivadavia, el equipo que había terminado como líder absoluto de la fase regular.

Unión Zurbriggen Prensa Unión

En el Bautista Gargantini, Unión mostró una versión sólida, práctica y efectiva. Supo resistir en los momentos de mayor presión del local y golpeó con contundencia a través de los goles de Brahian Cuello y Cristian Tarragona.

Además del resultado, el equipo dejó señales futbolísticas importantes: firmeza defensiva, compromiso colectivo y una identidad clara en un escenario de máxima exigencia.

Belgrano también llega entonado

Del otro lado estará un Belgrano que viene de vivir una noche histórica en Córdoba. El Pirata eliminó a Talleres en el clásico disputado en el Mario Alberto Kempes y ahora intentará hacerse fuerte nuevamente en condición de local.

Belgrano

El equipo cordobés llega con un fuerte respaldo anímico y con el envión de haber ganado un partido de enorme tensión emocional. Por eso, se espera un cruce de alto voltaje entre dos equipos que atraviesan un gran momento.

El cronograma completo de los cuartos de final

La Liga Profesional oficializó los siguientes cruces:

Martes 12 de mayo

* 19.00: Belgrano vs Unión

* 21.30: Argentinos Juniors vs Huracán

Miércoles 13 de mayo

* 19.00: Rosario Central vs Racing

* 21.30: River vs Gimnasia

Madelón apuesta a seguir haciendo historia

Con un equipo que fue creciendo en confianza y personalidad en la recta decisiva del campeonato, Madelón buscará ahora meter a Unión entre los cuatro mejores del torneo.

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El Tatengue llegará a Córdoba con la ilusión renovada y con el respaldo de haber demostrado que puede competir y ganar en cualquier escenario.