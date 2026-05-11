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Belgrano cambió rápido el chip y ya piensa en Unión: Zielinski arma el equipo para otra final

Belgrano ya se enfoca en el partido ante Unión de este martes a las 19. Perdió a su As de espadas, y Ricardo Zielinski analiza cómo reemplazarlo.

11 de mayo 2026 · 09:56hs
Belgrano cambió rápido el chip y ya piensa en Unión: Zielinski arma el equipo para otra final

La Voz

Luego del impactante triunfo en el clásico cordobés ante Talleres, Belgrano dejó atrás los festejos y comenzó a enfocarse en el cruce de este martes a las 19 frente a Unión, por los cuartos de final del Torneo Apertura de la Liga Profesional. El partido se jugará en el estadio Julio César Villagra, donde el Pirata buscará seguir alimentando su ilusión.

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La victoria por 1-0 frente a Talleres en el Mario Alberto Kempes todavía genera repercusiones en Córdoba. El gol de Francisco González Metilli desató una verdadera fiesta celeste y significó uno de esos triunfos que quedan grabados en la memoria del hincha. Sin embargo, puertas adentro del plantel que conduce Ricardo Zielinski saben que el desafío continúa y que el margen de error ya no existe.

Por eso, mientras buena parte de los hinchas seguían celebrando el clásico, el plantel retomó rápidamente los entrenamientos en Villa Esquiú. La prioridad pasa por mantener la concentración y evitar que la euforia termine jugando en contra en una instancia decisiva.

El Ruso no quiere relajación en Belgrano

Fiel a su estilo, Zielinski intenta mantener el perfil bajo y enfocarse exclusivamente en el próximo partido. El entrenador entiende que el golpe anímico de haber eliminado a Talleres puede ser un envión importante, aunque también un riesgo si el equipo pierde intensidad o foco competitivo.

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En la práctica del domingo predominó un clima distendido, con sonrisas y bromas tras el clásico ganado, aunque sin descuidar el trabajo físico y táctico. Los futbolistas que sumaron más minutos realizaron tareas regenerativas, mientras que el resto trabajó con mayor intensidad pensando en el choque ante el Tatengue.

Una baja sensible para recibir a Unión

En el armado del equipo, Belgrano ya tiene una ausencia confirmada: Lucas Passerini no podrá jugar tras haber sido expulsado en el cierre del clásico frente a Talleres. Su baja obliga al cuerpo técnico a mover piezas en ofensiva.

El principal candidato para reemplazarlo es Nicolás “Uvita” Fernández, quien incluso estuvo cerca de ingresar antes de la roja sufrida por el delantero. De todos modos, Zielinski evaluará alternativas hasta último momento.

Del otro lado estará un Unión fortalecido tras dar el gran golpe de los octavos de final. El conjunto conducido por Leonardo Madelón eliminó como visitante a Independiente Rivadavia, el mejor equipo de la fase regular, y llegará a Córdoba con confianza y en pleno crecimiento futbolístico.

Belgrano y Unión, cara a cara por un lugar en semifinales

El cruce promete un marco imponente en Alberdi. Belgrano intentará hacer valer el impulso emocional del clásico ganado y la localía, mientras que Unión buscará seguir sorprendiendo después de haberse metido “por la ventana” en los playoffs y transformarse en uno de los equipos sensación del torneo.

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Será otra prueba de carácter para dos equipos que llegan atravesando momentos de alta intensidad emocional y que saben que cada detalle puede definir la clasificación a semifinales.

Belgrano Unión Zielinski
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