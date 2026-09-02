Boca y Vélez van por el último boleto a los cuartos de final de la Copa Argentina

El Xeneize y el Fortín se medirán este miércoles desde las 21.15 en el estadio Mario Alberto Kempes. El vencedor se enfrentará con Racing en la próxima instancia.

El 27 de noviembre en el Mario Kempes de Córdoba, Boca y Vélez jugarán la segunda semifinal de la Copa Argentina.

La Copa Argentina tendrá este miércoles su último duelo de octavos de final. Boca y Vélez se enfrentarán desde las 21.15 en el estadio Mario Alberto Kempes de Córdoba , en un partido que promete ser uno de los más atractivos de la competencia. Sebastián Zunino será el encargado de impartir justicia y el encuentro podrá verse por TyC Sports.

El ganador de este cruce se meterá entre los ocho mejores del certamen y tendrá como próximo rival a Racing , que ya espera por su adversario en los cuartos de final.

Boca busca una inyección de confianza

El conjunto de Rodolfo Arruabarrena llega al compromiso con la necesidad de conseguir una victoria que le permita cambiar el rumbo de un semestre que está lejos de ser el esperado.

El Xeneize apenas consiguió dos triunfos en el Torneo Clausura y actualmente ocupa el octavo puesto de la Zona A, posición que lo mantiene dentro de la zona de clasificación a los playoffs, aunque con poco margen.

Más allá de su irregularidad en el ámbito local, Boca también tiene por delante un desafío internacional importante, ya que se encuentra en los cuartos de final de la Copa Sudamericana, donde deberá medirse con San Pablo de Brasil.

En la Copa Argentina, el equipo de La Ribera comenzó su recorrido con un triunfo 2-0 sobre Gimnasia y Esgrima de Chivilcoy y posteriormente superó por el mismo resultado a Sarmiento de Junín.

Vélez llega más sólido, pero con una racha particular

Del otro lado estará un Vélez que atraviesa una realidad diferente. El Fortín se mantiene en la pelea por los primeros lugares de la tabla anual, mientras que en el Torneo Clausura ocupa el cuarto lugar de la Zona A.

Sin embargo, el equipo de Liniers llega al Kempes con una particular estadística: igualó sus últimos cuatro partidos y necesita volver a ganar para recuperar impulso en un tramo decisivo de la temporada.

Su camino en la Copa Argentina comenzó con una contundente victoria por 4-1 ante Deportivo Armenio, mientras que en la siguiente ronda derrotó 2-0 a Gimnasia y Tiro de Salta.

Un antecedente muy reciente

Boca y Vélez ya se enfrentaron durante este semestre. El antecedente más cercano se produjo hace menos de un mes, por la cuarta fecha del Torneo Clausura.

Aquel encuentro terminó 1-1, en un resultado que reflejó la paridad entre dos equipos que volverán a verse las caras, aunque esta vez con mucho más en juego: el último pasaje a los cuartos de final de la Copa Argentina.

El ganador tendrá como premio un cruce con Racing y seguirá en carrera por uno de los títulos más importantes del fútbol argentino

Probables formaciones de Boca y Vélez

Boca: Álvaro Montero; Dylan Gorosito, Lautaro Di Lollo, Facundo Herrera o Marco Pellegrino, Lautaro Blanco; Santiago Ascacíbar, Leandro Paredes, Milton Delgado; Leonel Flores, Miguel Marentiel y Sebastián Villa o Alan Velasco. DT: Rodolfo Arruabarrena.

Vélez: Tomás Marchiori; Joaquín García, Thiago Silvero, Lisandro Magallán, Elías Gómez; Rodrigo Aliendro, Lucas Robertone; Matías Pellegrini, Manuel Lanzini, Alex Verón; Dylan Godoy. DT: Guillermo Barros Schelotto.

Estadio: Mario Alberto Kempes (Córdoba).

Árbitro: Sebastián Zunino.

Hora: 21:15. TV: TyC Sports.