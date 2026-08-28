Boca busca recuperarse ante Lanús y meterse en zona de playoffs

Boca recibe a Lanús desde las 21.30 en La Bombonera, por la séptima fecha del Clausura. Ambos necesitan una victoria para acercarse a los puestos de clasificación.

Boca tendrá este viernes una nueva oportunidad para enderezar su campaña en el Torneo Clausura, cuando reciba a Lanús desde las 21.30 en La Bombonera, en el encuentro que abrirá la séptima fecha. El equipo dirigido por Rodolfo Arruabarrena necesita sumar de a tres para meterse nuevamente en la pelea por la clasificación a los playoffs de la Zona A.

El Xeneize atraviesa un presente irregular y apenas consiguió siete puntos sobre 18 posibles , registro que lo ubica en el undécimo lugar de su zona y, por el momento, fuera de los puestos que permiten avanzar a la siguiente instancia.

En su última presentación, Boca igualó 1-1 frente a Racing en Avellaneda. Si bien no logró imponer condiciones desde la tenencia de la pelota, consiguió generar las situaciones más peligrosas y terminó rescatando un punto en un partido de trámite cambiante.

Una duda en la defensa de Boca

De cara al compromiso ante Lanús, Arruabarrena todavía mantiene una incógnita en la formación inicial. La duda está en la zaga central, donde Lautaro Di Lollo tiene su lugar asegurado, mientras que resta definir quién será su acompañante: Facundo Herrera o Nicolás Figal.

El resto del equipo tendría prácticamente todo definido, con Álvaro Montero en el arco, Lautaro Blanco como lateral izquierdo y un mediocampo conformado por Santiago Ascacíbar y Leandro Paredes. En ofensiva, Leonel Flores, Alan Velasco y Sebastián Villa acompañarían a Miguel Merentiel.

Lanús también necesita despegar

Lanús llegará a La Bombonera con una necesidad similar. El Granate también cosechó siete unidades en las primeras seis jornadas y se encuentra fuera de los puestos de clasificación a los playoffs.

El equipo de Mauricio Pellegrino, además, viene de recibir un duro golpe en el plano internacional, ya que quedó eliminado ante Cienciano de Perú en los 16avos de final, por lo que buscará recuperarse rápidamente en el ámbito local.

En el conjunto visitante también hay una duda en el mediocampo: Matías Sepúlveda o Franco Watson es la alternativa que mantiene Pellegrino para completar el once.

Probables formaciones

Boca: Álvaro Montero; Dylan Gorosito, Lautaro Di Lollo, Facundo Herrera o Nicolás Figal, Lautaro Blanco; Santiago Ascacíbar, Leandro Paredes; Leonel Flores, Alan Velasco, Sebastián Villa; Miguel Merentiel. DT: Rodolfo Arruabarrena.

Lanús: Nahuel Losada; Tomás Guidara, Carlos Izquierdoz, José María Canale, Sasha Marcich; Agustín Medina, Felipe Peña Biafore; Matías Sepúlveda o Franco Watson, Eduardo Salvio, Dylan Aquino; Allan Wlk. DT: Mauricio Pellegrino.

Hora: 21.30.

Estadio: Alberto J. Armando (La Bombonera).

Árbitro: Pablo Echavarría.

VAR: Hernán Mastrángelo.

TV: TNT Sports Premium.