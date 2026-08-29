Paredes cuestionó la sanción de FIFA y apuntó contra el castigo a Gavi

El mediocampista de Boca calificó como “exagerada” la suspensión de diez partidos que recibió tras la final del Mundial.

Leandro Paredes cuestionó la sanción de diez partidos que le impuso la FIFA por los incidentes posteriores a la final del Mundial 2026 entre Argentina y España y comparó su castigo con el que recibió Gavi. El mediocampista habló luego del triunfo de Boca por 1-0 ante Lanús, por la séptima fecha del Torneo Clausura.

“La sanción parece exagerada. Lo raro es que a Gavi le dieron una y es el que me da la piña en el pecho ”, sostuvo Paredes al ser consultado sobre la resolución de la Comisión Disciplinaria de la FIFA.

El futbolista de Boca recibió diez partidos de suspensión y una multa de 90.000 dólares por los hechos ocurridos después de la derrota 1-0 de Argentina ante España en la final disputada el 19 de julio en el estadio de Nueva York-Nueva Jersey. Gavi, por su parte, fue castigado con un encuentro de suspensión y una multa de 30.000 dólares.

Paredes aseguró además que espera que la Asociación del Fútbol Argentino pueda conseguir una reducción de la pena mediante la apelación. “Ahora queda apelar, ver si podemos reducir la sanción y nada más”, manifestó el campeón del mundo.

La gran molestia de Leandro Paredes por la sanción de FIFA

“Yo creo que se puede reducir porque es excesiva”, agregó el mediocampista. La AFA se encuentra a la espera de los fundamentos completos de las resoluciones para presentar los correspondientes recursos ante la Comisión de Apelaciones de FIFA y mantiene al Tribunal Arbitral del Deporte como eventual última instancia.

La FIFA también sancionó a Nahuel Molina con siete partidos y una multa de 90.000 dólares, mientras que Thiago Almada recibió una fecha y Roberto Ayala, integrante del cuerpo técnico de Lionel Scaloni, tres encuentros. Las sanciones surgieron de la investigación abierta por los enfrentamientos entre futbolistas y miembros de ambos seleccionados tras la definición del Mundial.

La AFA consiguió esta semana que FIFA aprobara su pedido para que las suspensiones puedan cumplirse tanto en partidos oficiales como en amistosos internacionales de clase A, según cuál se dispute primero. La medida permite que Paredes, Molina y el resto de los sancionados comiencen a descontar fechas durante los próximos compromisos amistosos de la Selección argentina.