Horas decisivas para la llegada de un nuevo refuerzo para Colón

A las 18 vence el plazo para que Colón incorpore un jugador y el entrenador Iván Delfino espera por un volante ofensivo. Jonás Acevedo, el objetivo.

Colón transita las últimas horas del mercado de pases con la necesidad de concretar un refuerzo para cubrir el lugar que dejó Leandro Allende, quien continuará su carrera en Guaraní de Paraguay. El plazo para incorporar vence este miércoles a las 18 y la dirigencia trabaja contrarreloj para cumplir con un pedido puntual de Iván Delfino.

LEER MÁS: Colón perdió en Rafaela y quedó más lejos de los playoffs

Como adelantó UNO Santa Fe, el principal apuntado había sido Tomás González, enganche de Estudiantes de Río Cuarto y un futbolista que conoce muy bien el actual entrenador sabalero. Delfino lo dirigió durante su paso por el conjunto cordobés y consideraba que podía adaptarse rápidamente a las necesidades de su equipo.

Sin embargo, González tomó la decisión de permanecer en Estudiantes de Río Cuarto y esa alternativa quedó descartada. Ante este escenario, Colón debió activar rápidamente otra opción y apareció en escena Jonás Acevedo, actualmente en Instituto de Córdoba.

Jonás Acevedo, la alternativa que apareció sobre la hora en Colón

Acevedo es un futbolista de 29 años, nacido en Concarán, San Luis, y que puede desempeñarse como volante creativo o extremo izquierdo. Se trata de un jugador con una extensa trayectoria en el fútbol argentino, que pasó por San Lorenzo, Ramón Santamarina, Quilmes, Huracán, Patronato e Instituto.

Precisamente, Delfino ya lo conoce de su etapa como entrenador de Patronato, por lo que existe un antecedente que puede resultar importante a la hora de evaluar su llegada a Santa Fe.

Además, Acevedo también estuvo vinculado con Diego Colotto durante su gestión como director deportivo de Quilmes, otro punto de contacto que aparece en la negociación que lleva adelante Colón.

En cuanto a sus características, se trata de un futbolista ofensivo que puede moverse por detrás de los delanteros, aunque también tiene la posibilidad de arrancar desde un costado. Esa versatilidad es uno de los aspectos que seducen al cuerpo técnico.

Una negociación, con diferencias entre Colón, Instituto y Acevedo

El principal inconveniente para que Acevedo se transforme en jugador de Colón pasa por la cuestión económica. Existen diferencias importantes entre las partes y las próximas horas serán determinantes para saber si pueden llegar a un acuerdo antes del cierre del mercado.

Colón pretende resolver la situación cuanto antes, ya que a las 18 vence el plazo para sumar incorporaciones y no habrá demasiado margen para extender la negociación.

LEER MÁS: Colón recupera a un jugador, que puede darle soluciones al equipo

La dirigencia y el cuerpo técnico deberán definir si logran acercar posiciones por Acevedo o si, en caso de que las conversaciones no prosperen, deben avanzar rápidamente por otra alternativa.

El objetivo de Delfino es claro: sumar una pieza ofensiva que le permita contar con una variante más en la generación de juego tras la salida de Allende. El reloj corre y Colón atraviesa las últimas horas para intentar darle el gusto al entrenador.