Deportivo Santa Rosa consiguió el pasaje a los octavos de final en Santo Tomé

Por los 16avos de final de la Copa Concejo 0.0%, Deportivo Santa Rosa sacó boleto a la próxima instancia tras eliminar a Independiente en Santo Tomé en la definición por penales tras haber igualado en el tiempo reglamentario.

La competencia que promueve la concientización y el fútbol regional continúa definiendo a los últimos clasificados a la próxima ronda. En el estadio Mauricio Martínez, Deportivo Santa Rosa derrotó en calidad de visitante a Independiente de Santo Tomé por 5 a 4 en la definición por penales tras haber igualado 3 a 3 en el período reglamentario.

En la presente jornada del miércoles habrá doble fecha en el predio Nery Pumpido en el que se bajará el telón de esta fase de eliminación directa de la Copa Concejo 0.0 %.

Deportivo Santa Rosa está en octavos de final de la Copa Concejo

La actividad para completar el cuadro de clasificados a octavos de final se puso en marcha en la noche del martes. En la ciudad de Santo Tomé, en un partidazo, que terminó 3 a 3 el Deportivo Santa Rosa logró eliminar en los penales a Independiente de Santo Tomé. Para la Casita los goles fueron marcados por Rodrigo Gorria, Nahuel Cettolo y Zacarías Mustafa para la Casita, mientras que para el cuadro santotomesino los hicieron Rodrigo Rolón y Nicolás Albornoz en dos oportunidades.

Independiente de Santo Tomé igualó 3 a 3 con la Casita pero perdió en la definición por penales. Gentileza Rodrigo Muller

En la definición por penales terminó ganando el conjunto del populoso barrio Santa Rosa de Lima, con un arquero Nicolás Molina como figura, tapando un penal que ejecutó Antivero, definiendo la serie. Por su parte, el arquero local Romagnoli atajó el remate de Penida, y posteriormente, Bischin, su remate pegó en el palo y se fue afuera. Llegó luego el gol del arquero de la visita para decretar el 5 a 4 definitivo. El próximo rival para el conjunto albinegro saldrá del cruce que deben disputar Ciclón Racing con la Vecinal Gálvez.

El cuadro de los 16avos quedará definitivamente sellado este miércoles 2 de septiembre en el Predio Nery Alberto Pumpido, donde se disputarán los dos duelos de cierre. A partir de las 20, Sanjustino se medirá frente a C. C. y D. El Pozo contará con el arbitraje de Matías Pereyra, quien será asistido por Luciano Vergara y Eduardo Vergara, con Carlos Céspedes como cuarto árbitro.

La Copa Concejo 0.0% es el certamen organizado por la Liga Santafesina junto a CCU y el Concejo Municipal. Gentileza Rodrigo Muller

Inmediatamente después, a las 22, en el mismo escenario, el choque entre Ciclón Racing y Vecinal Gálvez le pondrá el punto final a esta etapa del torneo. Carlos Céspedes impartirá justicia en el terreno de juego, acompañado por Eduardo Vergara y Luciano Vergara en las bandas, y Matías Pereyra en la mesa de control.

En consecuencia, los cruces confirmados de octavos de final son los siguientes: Colón de San Justo con La Perla del Oeste, Universidad del Litoral con Colón, El Quillá con Nacional, Newell´s con Unión, Sportivo Guadalupe con Academia AC y Ateneo Inmaculada con Los Canarios.

Síntesis: Independiente 4 (3)- Deportivo Santa Rosa 5 (3)

Independiente: Augusto Romagnoli, Santiago Sabino, Matías Gudiño, Fabricio Antivero, Milton Ferreyra, Hernán Martínez, Rodrigo Rolón, Ulises Quintana, Nicolás Albornoz, Damián Araujo y Uriel Cocco. DT: Gustavo Brandt.

Deportivo Santa Rosa: Nicolás Molinas, Nahuel Cettolo, Manuel Torres, Jesús Lescano, Luciano Ovelar, Lautaro Gómez, Pablo Sodrez, Dylan Leiva, Zacarías Muztafa, Rodrigo Gorrias y Gael Penida. DT: Gustavo Albornoz.

Goles: Rodrigo Rolón, Nicolás Albornoz x 2 (I); Rodrigo Gorria, Nahuel Cettolo y Zacarías Muztafa (DSR).

Penales: Lagger, Santos, Cocco, Esquivel (I); Muztafa, Cettolo, Ovelar, Gómez, Nicolás Molinas (DSR).

Cambios: Emanuel Lagger x Gudiño, Bruno Carabajal x Quintero, Manuel Esquivel x Albornoz, César Bitschin x Araujo, Gabriel Santos x Martínez (I)

Rodrigo Franco x Pablo Sodrez, Alejandro Britez x Leiva, Thiago Cáceres z Gorrias, Alexander Chávez x Lescano, Joan Giménez x Torres (DSR).

Amonestados: Ulises Quintero, Manuel Esquivel (I); Nicolás Molina, Zacarías Muztafá (DSR).

Expulsados: Bruno Carabajal (I), Alexander Chávez (DSR).

Adelantos en el Torneo Clausura Lautaro Fagioli

Por la fecha 3 del Torneo Clausura Lautaro Fagioli, en la presente jornada de miércoles 2 de septiembre, en el estadio Mercedes Alesso de Bieler, a partir de las 21.30, Colón de San Justo recibirá a la Universidad del Litoral con el arbitraje de Juan Bonnin. Por su parte, en la jornada del jueves 3, en el estadio Antonio Bossio, a las 21, Nobleza de Recreo será anfitrión de Cosmos con el control de Gastón Freyre.

Recordemos que Colón de San Justo está disputando el Regional Amateur Litoral Sur, viene de empatar 1 a 1 frente a Sanjustino, y en la próxima fecha visitará a San Lorenzo de Esperanza. Por su parte, Cosmos viene de car en el predio Nery Pumpido frente a Ciclón Racing por 3 a 1 y en la próxima jornada irá al estadio Waldino Maradona para medirse ante la Asociación Deportiva Juventud de Esperanza.

Las posiciones en la Zona A se encuentran del siguiente modo: Juventud Unida 6; Cosmos, Colón de San Justo y Universidad 4; Newell´s 3; Independiente, Ateneo Inmaculada y Deportivo Nobleza 2; Colón 1, Las Flores II y Sportivo Guadalupe 0. Por su parte, en la B, están así: El Quillá y Sanjustino 6; Unión 4; Ciclón Racing, Academia Cabrera, Gimnasia y Esgrima y Ciclón Norte 3; Deportivo Santa Rosa 2; La Salle Jobson y Nacional 1; La Perla del Oeste 0.