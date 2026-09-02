Juegos Suramericanos: el gobernador inauguró obras deportivas en Rosario

En el marco del evento internacional que se avecina, el gobernador Pullaro habilitó las intervenciones realizadas en el predio de la entidad. Incluyen nuevas canchas, vestuarios, tribunas y sanitarios, además de trabajos de recuperación de infraestructura en el Club Alice.

El gobernador de Santa Fe, Maximiliano Pullaro, inauguró este martes nuevas obras deportivas en el predio de la Asociación Rosarina de Fútbol, ubicado en el escenario deportivo del Museo del Deporte, sobre calle Ayacucho, en Rosario. Las intervenciones forman parte de la infraestructura desarrollada de cara a los XIII Juegos Suramericanos Santa Fe 2026, en un sector donde también se encuentra la Villa Suramericana, que alojará a las delegaciones durante septiembre.

Durante la actividad, el vocero de los Juegos, Federico Angelini, señaló que “los Suramericanos empiezan el 12 de septiembre, pero para nosotros empezaron hace muchos meses, con miles de trabajadores, asociaciones y confederaciones involucrados para que el certamen sea un éxito”.

El gobernador Maximiliano Pullaro habilitó las obras realizadas en el predio ubicado en el Club Alice.

En esa línea, destacó la nueva cancha de fútbol 11 de césped sintético que podrán utilizar los clubes de la Asociación: “Es una cancha de última tecnología y esto es parte del legado que dejan los Juegos Suramericanos”.

Asimismo, dimensionó la transformación del sector: “A pocos metros tenemos la Villa Suramericana, con más de 240 departamentos que van a alojar a 1.485 atletas, y a unos 100 metros está el Centro Acuático Invencible. No tengo dudas de que la provincia de Santa Fe tiene hoy una de las mejores infraestructuras deportivas del país y de Sudamérica”.

En la actividad junto al gobernador, además de Angelini, estuvieron el secretario de Vinculación Institucional y coordinador general del comité organizador de los Juegos, Julián Galdeano y el concejal Damián Pullaro, junto a demás autoridades, deportistas y vecinos de la zona.

“Estamos cumpliendo un sueño”

El presidente de la Asociación Rosarina de Fútbol, Mario Giammaría, afirmó que “no estamos inaugurando solamente una cancha, cemento o una tribuna, sino que estamos cumpliendo un sueño. De eso nos alimentamos los dirigentes deportivos y este es uno de ellos, es un sueño hecho realidad”.

Además, Giammaría destacó la transformación del entorno a partir de la apertura de calle Ayacucho, la construcción de la Villa Suramericana y el nuevo Centro Acuático. “Este es un espacio que siempre hemos dedicado para que las chicas y los chicos tengan un lugar de encuentro y esparcimiento, y puedan soñar algún día con llegar a ser profesionales, como tantos jugadores campeones del mundo surgidos en nuestra ciudad”, expresó.

Luego de la recorrida de inauguración de las obras se realizó una exhibición inaugural de fútbol con la participación de la Selección Rosarina Sub 13 masculina, jugadoras Sub 16 de divisiones inferiores, representantes de Social Lux y las campeonas de la Copa Santa Fe 2026.

Nuevas canchas y espacios deportivos para los Suramericanos

Entre las principales intervenciones se recuperó el ex Pabellón 16 para su utilización como cancha de futsal, con adecuación a las medidas reglamentarias de altura, renovación de cubierta, pisos y carpinterías, rehabilitación de vestuarios y mejoras sanitarias, eléctricas y de iluminación.

También se acondicionó una cancha de fútbol existente y se construyó una nueva cancha de fútbol 11 de césped sintético, con iluminación y contemplada para su homologación FIFA. Además, se recuperaron los baños públicos del ex Edificio 25, se construyeron vestuarios para árbitros y una nueva tribuna de hormigón premoldeado, con vestuarios y baños públicos debajo. En el Club Alice, lindero al predio, se ejecutó un nuevo cerco perimetral, la recuperación del salón de usos múltiples, mejoras en la cancha de fútbol y su iluminación, rehabilitación de tribunas y renovación de instalaciones y carpinterías.

Las intervenciones forman parte del programa de infraestructura deportiva impulsado por el Gobierno provincial para los Juegos. La Provincia destinó una inversión global superior a los 90 millones de dólares para obras vinculadas al acontecimiento, con financiamiento de CAF -Banco de Desarrollo de América Latina y el Caribe- y aportes del Tesoro provincial.