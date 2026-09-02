Juicios laborales: Santa Fe quedó segunda en el país y las demandas crecieron 20,7% en un año

Santa Fe registró 1.525 nuevas demandas contra el sistema de ART en julio, un 20,7% más que en el mismo mes de 2025. En los primeros siete meses del año acumuló 12.150 juicios y quedó segunda a nivel nacional

Litigios laborales: Santa Fe quedó segunda en el país y las demandas crecieron 20,7% en un año

La litigiosidad laboral vinculada al sistema de Aseguradoras de Riesgos del Trabajo (ART) volvió a mostrar niveles elevados en la Argentina y Santa Fe aparece entre las jurisdicciones más afectadas . Según un relevamiento de la Unión de Aseguradoras de Riesgos del Trabajo (UART) , durante julio la provincia registró 1.525 nuevas demandas , lo que representa un incremento del 20,7% respecto del mismo mes de 2025 .

El dato ubica a Santa Fe como la segunda jurisdicción del país con mayor cantidad de nuevos juicios laborales durante julio, por detrás de la provincia de Buenos Aires. En ese mes, Buenos Aires contabilizó 2.805 demandas , mientras que Santa Fe quedó por encima de la Ciudad de Buenos Aires , que registró 1.510 casos.

La situación también se refleja en el acumulado anual. Entre enero y julio de 2026, Santa Fe sumó 12.150 nuevas demandas, con un crecimiento interanual del 18%, un porcentaje significativamente superior al aumento registrado en el conjunto del país, que fue del 2%.

La litigiosidad laboral sigue en niveles elevados

El informe de la UART advierte sobre la persistencia de un elevado nivel de judicialidad dentro del sistema de riesgos del trabajo. En los primeros siete meses del año se acumularon 72.525 nuevos casos en todo el país.

Durante julio ingresaron 7.814 nuevas demandas, una cifra inferior a la registrada en junio, aunque la entidad atribuye parte de esa diferencia al efecto estacional de la feria judicial. Para la UART, la baja mensual no implica un cambio en la tendencia general.

De hecho, el relevamiento señala que durante el último año el ingreso de demandas se mantuvo por encima de las 11.000 causas mensuales. Si ese ritmo continúa, la proyección para todo 2026 alcanza aproximadamente 137.800 nuevos juicios vinculados al sistema de ART.

Además, la judicialidad acumulada móvil de los últimos 12 meses se ubica en torno de las 135.400 notificaciones.

Santa Fe, muy por encima del promedio nacional

Uno de los datos que más preocupa en el caso de Santa Fe es la tasa de litigiosidad proyectada para 2026.

De acuerdo con el relevamiento de la UART, la provincia alcanzaría 349 juicios cada 10.000 trabajadores, más de 2,5 veces el promedio nacional, que se ubica en 138 demandas cada 10.000 trabajadores.

La diferencia muestra el peso que tiene la problemática en el ámbito laboral santafesino y coloca a la provincia entre las jurisdicciones con mayor nivel de litigiosidad dentro del sistema de riesgos del trabajo.

En términos interanuales, además, el crecimiento santafesino resulta considerablemente superior al registrado a nivel nacional: mientras Santa Fe aumentó un 18% sus demandas acumuladas hasta julio, el conjunto del país mostró una variación del 2%.

Buenos Aires lidera y Santa Fe se ubica segunda

El ranking de nuevas demandas registrado durante julio quedó encabezado por:

Provincia de Buenos Aires: 2.805 juicios.

2.805 juicios. Santa Fe: 1.525 juicios.

1.525 juicios. Ciudad de Buenos Aires: 1.510 juicios.

De esta manera, Santa Fe desplazó a la Ciudad de Buenos Aires del segundo lugar en cantidad de nuevas demandas durante el mes.

El escenario vuelve a poner en discusión el impacto de la judicialización de los accidentes y enfermedades laborales sobre el sistema de ART y sobre los costos que deben afrontar las empresas y aseguradoras.

Con la tendencia actual, la UART estima que 2026 podría finalizar con cerca de 138.000 nuevas demandas laborales en todo el país, consolidando un nivel de litigiosidad que continúa siendo uno de los principales desafíos para el sistema de riesgos del trabajo.