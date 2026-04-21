ChangoMâs presenta el "Super Chango Fest", un evento único con miles de ofertas con hasta 80% de descuento Del 21 al 27 de abril, la cadena de retail ofrece a sus clientes una alternativa de compra exclusiva con más de 20.000 artículos en oferta en categorías de electrodomésticos, tecnología, bazar, indumentaria y almacén, entre otras, y con opciones de financiación en hasta 12 cuotas sin interés. 21 de abril 2026 · 00:18hs

Apostando a ofrecer una experiencia de compra diferencial a sus clientes, ChangoMâs, el supermercado argentino que está en todo el país, presenta “Super Chango Fest”, un evento exclusivo con más de 20.000 productos en oferta, con descuentos de hasta el 80%, alternativas de financiación de 3, 4, 6 y 12 cuotas sin interés aplicado a distintas categorías y descuentos especiales abonando en un solo pago.

Los clientes que visiten cualquiera de las sucursales ChangoMâs de todo el país o la web MâsOnline del 21 al 27 de abril, podrán acceder a ofertas únicas en categorías de electro y tecnología, hogar y decoración, automotor, alimentos y bebidas y artículos para el cuidado personal. Algunas de las ofertas destacadas son: