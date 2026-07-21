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Unión debutará en el Clausura con nuevas reglas: los cambios arbitrales que llegan al fútbol argentino

El Tatengue visitará este viernes desde las 21.15 a Platense en Vicente López, en un Torneo Clausura que comenzará con importantes modificaciones reglamentarias impulsadas por la FIFA, la IFAB y adoptadas por la AFA.

Ovación

Por Ovación

21 de julio 2026 · 13:29hs
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Unión debutará en el Clausura con nuevas reglas: los cambios arbitrales que llegan al fútbol argentino

No solo habrá expectativa por el estreno de Unión frente a Platense, este viernes desde las 21.15 en el estadio Ciudad de Vicente López, por la primera fecha de la Zona A del Torneo Clausura. El campeonato también marcará el inicio de una nueva etapa en materia reglamentaria, ya que la AFA implementó una serie de modificaciones aprobadas por la FIFA y la International Football Association Board (IFAB).

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Las nuevas disposiciones buscan reducir las pérdidas de tiempo, agilizar el desarrollo de los partidos, ampliar el alcance del VAR y endurecer las sanciones frente a conductas antideportivas y discriminatorias.

Menos tiempo para las sustituciones

Uno de los cambios más visibles apunta a evitar las demoras cuando un equipo realiza un cambio.

Desde ahora, el futbolista reemplazado tendrá un máximo de 10 segundos para abandonar el campo de juego. Si excede ese tiempo sin una justificación, el jugador que debe ingresar no podrá hacerlo de inmediato y tendrá que esperar hasta la próxima interrupción, permaneciendo al menos un minuto fuera del partido.

La medida apunta a terminar con una práctica habitual en los minutos finales de los encuentros.

Los lesionados no podrán volver enseguida

También habrá modificaciones para los futbolistas que reciban atención médica.

Si un jugador debe salir del campo luego de ser atendido, recién podrá reingresar un minuto después de la reanudación del juego.

La única excepción se dará cuando dos o más jugadores sufran un golpe en la cabeza durante la misma acción, caso en el que el árbitro podrá autorizar un regreso inmediato.

Cambios en laterales y saques de arco

Las reanudaciones también tendrán nuevos plazos.

Los futbolistas dispondrán de cinco segundos para ejecutar un saque lateral. Si superan ese tiempo, el árbitro entregará la posesión al equipo rival.

La misma lógica se aplicará en los saques de meta, ya que el arquero o el jugador encargado de poner la pelota en juego también contará con cinco segundos. Si no cumple ese plazo, el rival será beneficiado con un tiro de esquina.

Más herramientas para el VAR

Otra de las novedades importantes pasa por el uso de la tecnología.

El VAR tendrá mayores facultades para intervenir en determinadas acciones que hasta ahora escapaban a su revisión.

Entre las principales modificaciones, podrá corregir una expulsión originada por una segunda tarjeta amarilla claramente equivocada, resolver errores de identidad cuando un árbitro amoneste o expulse al futbolista incorrecto y rectificar un saque de esquina concedido de manera manifiestamente errónea, siempre que la corrección pueda realizarse antes de la reanudación.

Además, seguirá sin intervenir cuando un árbitro omita mostrar una segunda amarilla.

Cambios en los penales y la ley de ventaja

La FIFA también modificó el criterio para los dobles toques involuntarios en los penales.

Si el ejecutante convierte el gol después de tocar accidentalmente dos veces el balón, el remate deberá repetirse. En cambio, si no termina en gol, se cobrará tiro libre indirecto para el equipo defensor o el penal será considerado fallado en una definición desde los doce pasos.

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Por otra parte, los árbitros tendrán mayor margen para aplicar la ley de ventaja cuando un equipo ejecute incorrectamente una reanudación y el rival recupere inmediatamente la posesión, evitando detener innecesariamente el juego.

Mano dura contra las protestas y la discriminación

El nuevo reglamento también incorpora sanciones más severas para determinadas conductas.

Una de ellas es la denominada "Ley Prestianni", que permitirá sancionar a un futbolista que se tape la boca para dirigir expresiones claramente provocadoras, discriminatorias o agresivas hacia un rival.

Además, un jugador podrá ser expulsado si abandona deliberadamente el terreno de juego para protestar una decisión arbitral, una medida que busca desalentar los reclamos desmedidos.

Con este nuevo paquete de modificaciones reglamentarias, el Torneo Clausura comenzará con un escenario diferente para jugadores, entrenadores y árbitros. Unión será uno de los primeros equipos en ponerlas en práctica cuando visite a Platense, en un debut que no solo abrirá un nuevo campeonato, sino también una nueva forma de aplicar las reglas del juego en el fútbol argentino.

Unión Clausura Platense
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