Marco Trungelliti dio el golpe en Kitzbühel: eliminó a Cerúndolo y avanzó a octavos

El santiagueño venció con autoridad a Juan Manuel Cerúndolo, octavo preclasificado del torneo austríaco, y se metió entre los 16 mejores. También ganó Sebastián Báez y habrá cinco argentinos en los octavos de final.

El ATP 250 de Kitzbühel tuvo una gran jornada para el tenis argentino. La principal sorpresa la protagonizó Marco Trungelliti, quien derrotó con contundencia a Juan Manuel Cerúndolo, uno de los favoritos del certamen, mientras que Sebastián Báez también debutó con una victoria para instalarse en los octavos de final.

A sus 36 años, el santiagueño volvió a demostrar toda su experiencia sobre polvo de ladrillo y dejó en el camino al menor de los hermanos Cerúndolo con un categórico 6-2 y 6-1 , en apenas una hora y 14 minutos de juego.

Una victoria sin atenuantes para Trungelliti ante Cernúndolo

Trungelliti, actual 95° del ranking ATP, dominó el encuentro de principio a fin frente a un rival que llegaba con mayor ritmo y confianza tras alcanzar las semifinales del ATP 250 de Gstaad la semana pasada.

Cerúndolo, ubicado en el puesto 50 del mundo y octavo cabeza de serie en Austria, nunca encontró respuestas ante el sólido planteo del santiagueño, que aprovechó cada oportunidad para quedarse con una de las mejores victorias de su temporada.

El triunfo adquiere mayor relevancia si se tiene en cuenta que Trungelliti no había podido superar la primera ronda en los torneos sobre césped de Eastbourne y Wimbledon, mientras que la semana pasada apenas consiguió una victoria en el ATP de Umag.

Ahora espera Hanfmann en el camino de Marco Trungelliti

Con el boleto asegurado para los octavos de final, Trungelliti afrontará un nuevo desafío frente al alemán Yannick Hanfmann, número 52 del ranking mundial.

El europeo accedió a esa instancia luego de superar al austríaco Lukas Neumayer, quien había ingresado al cuadro principal gracias a una invitación especial.

Báez también arrancó con una sonrisa

La otra buena noticia para el tenis nacional llegó de la mano de Sebastián Báez, que tuvo que trabajar más de la cuenta para superar al serbio Miomir Kecmanovic.

El bonaerense, ubicado en el puesto 56 del ranking ATP, se impuso por 6-3, 3-6 y 6-4 luego de una hora y 50 minutos de juego, en un partido muy disputado.

En la próxima ronda tendrá un compromiso de máxima exigencia, ya que se enfrentará al francés Arthur Rinderknech, tercer preclasificado del torneo y actual número 27 del mundo, quien ingresará directamente en los octavos tras quedar libre en la primera ronda.

Cinco argentinos siguen en carrera

Con las victorias de Trungelliti y Báez, el tenis argentino tendrá una fuerte presencia en los octavos de final del ATP 250 de Kitzbühel.

A ellos se suman Mariano Navone, Facundo Díaz Acosta y Tomás Martín Etcheverry, quienes ya tenían asegurado su lugar entre los 16 mejores y este miércoles buscarán seguir avanzando para meterse en los cuartos de final del certamen austríaco sobre polvo de ladrillo.