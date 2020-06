Este martes a través de las redes sociales la dirigencia de Colón salió a aclarar la situación del plantel sabalero, entendiendo que en algunos medios periodísticos nacionales habían dado cuenta que los jugadores habían retomado los entrenamientos. La Comisión Directiva rojinegra consideró que se había tergiversado la información.

"Habiendo tomado conocimiento que en medios de comunicaciones nacionales, se está informando que el plantel del C.A. Colón estaría entrenando con normalidad y/o que lo haría a partir de los próximos días; hacemos saber que dichas expresiones son falaces y no se condicen con la realidad. Dejando aclarado que hasta que la AFA, la Liga Profesional de Fútbol y el Ministerio Nacional no autoricen, C. A. Colón no vuelve a las prácticas.

Comisión Directiva del Club Atlético Colón.