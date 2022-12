Fue un 7 de diciembre de un calor infernal en Santa Fe. Había alerta de lluvia, pero eso no impidió que la gente prácticamente colapse el estadio Brigadier López. Estaba repleto, en una nueva demostración –que ya no se cuentan porque es de siempre– de amor por los colores y la de apoyar en las buenas, pero mucho más en las malas.

• LEER MÁS: Colón, invitado a jugar un partido con Inter en Porto Alegre

Colón sabía que tenía que ganarle a Boca Unidos para no depender de otros resultados. La cancha era un hervidero. El ingreso de los equipos fue de una explosión de emotividad colosal. Muchos ni se enteraron que Boca Unidos ya estaba en la cancha. La espera por el Sabalero era máxima y una vez que aparecieron los jugadores en el campo, llegó el aluvión de serpentinas y papelitos para plasmar la banca incondicional.

Recibimiento Colon (FULL HD 1080p)

El partido fue de dientes apretados. Mostaza Merlo daba indicaciones y al cabo del primer tiempo la historia estaba 0-0. No alcanzaba las caras de los hinchas era de tensión. Hasta que a los 36' del complemento, Cristian Pavón se la robó a un defensor y fue derribado en el área. El árbitro Germán Delfino no dudó y cobró penal para el estallido de las cerca de 40.000 almas en el Cementerio de los Elefantes. Lucas Alario tomó la pelota y con total aplomo la puso en el ángulo para poner el 1-0 y generar el delirio. Fue un bálsamo en medio del nerviosismo reinante.

Alario Boca Unidos.jpg Lucas Alario encaminó la victoria de Colón ante Boca Unidos para el ascenso. Archivo

Luego llegarían los dos golazos de Mago David Ramírez, que había ingresado en el complemento. A partir de allí se desató la fiesta en lo que había sido una jornada lluviosa y drámatica, ya que el partido estuvo suspendido por varios minutos, ya que desde la platea este partió un proyectil que impactó en la cabeza de Gonzalo Ríos.

Resumen Colon 3 vs Boca Unidos 0 - Ascenso 2014

En esos minutos se vivió una tensión máxima, dado que el partido pudo haberse suspendido y Colón perder los puntos imposibilitando su ascenso. Pero finalmente y, luego de 12 minutos, el encuentro se reanudó y el Sabalero terminó goleando y festejando luego de meses muy complicados, el retorno a la elite nacional.

Colón ascenso Boca Unidos.jpg Archivo

Colón ascenso boca unidos 2.jpg Archivo

Síntesis

Colón: Jorge Broun; Pablo Cuevas, Germán Conti, Lucas Landa y Franco Lazaroni; Yamil Garnier, Gerónimo Poblete, Matías Ballini, Mariano Bíttolo; Cristian Pavón y Lucas Alario. DT: Reinaldo Merlo.

Boca Unidos: Matías Garavano; Marcelo Ortíz, Rubén Maldonado, Matías Moisés, Leonardo Baroni; Gonzalo Ríos, Diego Sánchez Paredes, Santiago Raymonda, Guillermo Marino; José Sand y José Vizcarra. DT: Carlos Trullet.

Goles: ST 36' Lucas Alario (C), 45' David Ramírez (C), 53' David Ramírez (C)

Cambios: Lihué Prichoda x Mariano Bíttolo (C), David Ramírez x Matías Ballini (C) y Raúl Becerra x Cristian Pavón (C), Diego Barrado x Guillermo Marino, Emanuel Dening x Gonzalo Ríos y Fernando Zampedri x José Vizcarra (B).

Incidencias: El partido estuvo detenido desde los 6' hasta los 18' del segundo tiempo por una proyectil que impactó en la cabeza de Gonzalo Rios. El juego fue suspendido a los 53' (se habían adicionado 15) por invasión de campo por parte del público local.

Estadio: Brigadier López.

Árbitro: Germán Delfino.