Colón volvió a presentarse ante su gente con una misión clara: ratificar su buen momento y seguir en lo más alto de la Primera Nacional. El conjunto rojinegro goleó por 3-0 a San Miguel en el estadio Brigadier López, por la octava fecha de la Zona A, con dos golazos de Ignacio Antonio (PT 6' y 12') y otro de Ignacio Antonio, de penal (ST 17').
El minuto a minuto de Colón ante San Miguel en el Brigadier López
Colón goleó por 3-0 a San Miguel, en el Brigadier López, por la fecha 8 de la Zona A. Nacho Antonio (PT 6' y 12') e Ignacio Lago (ST 17', de penal) los tantos.
El rendimiento mostrado en la última fecha dejó conforme al cuerpo técnico, que además no tiene inconvenientes físicos ni disciplinarios en el plantel. Por eso, todo indica que Medrán apostará por la continuidad, repitiendo la formación que viene de ganar fuera de casa.
Formaciones de Colón y San Miguel
Colón: 1-Matías Budiño; 4-Mauro Peinipil, 2-Pier Barrios, 6-Federico Rasmussen, 3-Leandro Allende; 7-Matías Muñoz, 5-Federico Lértora e 8-Ignacio Antonio; 11-Julián Marcioni, 9-Alan Bonansea e 10-Ignacio Lago. DT: Ezequiel Medrán.
San Miguel: 1-Juan Manuel Lungarzo; 4-Damián Adín, 2-Dixon Rentería, 6-Kevin Ceceri y 3-Facundo Cardozo; 7-Máximo Oses, 8-Felipe Coronel, 5-Iván Ramírez y 11-Alexis Cruz; 10-Fabrizio Almeida y 9-Alexis Delgado. DT: Gustavo Coleoni.
Estadio: Brigadier López.
Árbitro: Nahuel Viñas.