Uno Santa Fe | Colón | Colón

El minuto a minuto de Colón ante San Miguel en el Brigadier López

Colón goleó por 3-0 a San Miguel, en el Brigadier López, por la fecha 8 de la Zona A. Nacho Antonio (PT 6' y 12') e Ignacio Lago (ST 17', de penal) los tantos.

4 de abril 2026 · 19:06hs
El minuto a minuto de Colón ante San Miguel en el Brigadier López

UNO Santa Fe / José Busiemi
El minuto a minuto de Colón ante San Miguel en el Brigadier López

UNO Santa Fe / José Busiemi
El minuto a minuto de Colón ante San Miguel en el Brigadier López

UNO Santa Fe / José Busiemi
El minuto a minuto de Colón ante San Miguel en el Brigadier López

UNO Santa Fe / José Busiemi
El minuto a minuto de Colón ante San Miguel en el Brigadier López

UNO Santa Fe / José Busiemi
El minuto a minuto de Colón ante San Miguel en el Brigadier López

UNO Santa Fe / José Busiemi
El minuto a minuto de Colón ante San Miguel en el Brigadier López

UNO Santa Fe / José Busiemi
El minuto a minuto de Colón ante San Miguel en el Brigadier López

UNO Santa Fe / José Busiemi
El minuto a minuto de Colón ante San Miguel en el Brigadier López

UNO Santa Fe / José Busiemi
El minuto a minuto de Colón ante San Miguel en el Brigadier López

UNO Santa Fe / José Busiemi
El minuto a minuto de Colón ante San Miguel en el Brigadier López

UNO Santa Fe / José Busiemi
El minuto a minuto de Colón ante San Miguel en el Brigadier López

UNO Santa Fe / José Busiemi

Colón volvió a presentarse ante su gente con una misión clara: ratificar su buen momento y seguir en lo más alto de la Primera Nacional. El conjunto rojinegro goleó por 3-0 a San Miguel en el estadio Brigadier López, por la octava fecha de la Zona A, con dos golazos de Ignacio Antonio (PT 6' y 12') y otro de Ignacio Antonio, de penal (ST 17').

El rendimiento mostrado en la última fecha dejó conforme al cuerpo técnico, que además no tiene inconvenientes físicos ni disciplinarios en el plantel. Por eso, todo indica que Medrán apostará por la continuidad, repitiendo la formación que viene de ganar fuera de casa.

Live Blog Post

Comenzó el partido entre Colón y San Miguel

Colón ya enfrenta a San Miguel, en el estadio Brigadier López, por la fecha 8 de la Zona A del Torneo de la Primera Nacional. Ezequiel Medrán repite la formación que viene de vencer a Patronato en Paraná.

Colón Acassuso Federico Lértora

Live Blog Post

PT 6' Golazo de Colón: Nacho Antonio anotó el 1-0

Colón ya le está ganando a San Miguel por 1-0, con un golazo de Ignacio Antonio, tras un gran pase de Julián Marcioni. El Sabalero queda como único líder de la Zona A.

Colón Acassuso Ignacio Antonio
Live Blog Post

PT 12' Nacho Antonio no perdona y Colón gana 2-0

Otra vez apareció Nacho Antonio para estirar ventajas y Colón le está ganando a San Miguel 2-0, con lo cual se afirma como líder de la Zona A de la Primera nacional.

gol Conrado Ibarra festejo colon ferro.jpg

Live Blog Post

PT 36' La tuvo Allende con un remate que se va por arriba

Una gran jugada por derecha, luego que el arquero Lugarzo tapara el tercero a Nacho Lago, Leandro Allende recibió por izquierda, y remató apenas por encima del arco. Colón le gana a San Miguel por 2-0.

Allende.jpg

Live Blog Post

Final del primer tiempo en el Brigadier López

Colón, con un aluvión en el primer cuarto de hora donde llegó el doblete de Ignacio Antonio, el está ganando a San Miguel por 2-0, y se corta en la punta de la Zona A del Torneo de la Primera Nacional.

Colón festejo gol.jpg

Live Blog Post

Comenzó el segundo tiempo en el Brigadier López

Colón le está ganando a San Miguel, con un doblete de Ignacio Antonio, y se afirma en la punta de la Zona A del Torneo de la Primera Nacional.

Nacho Lago.jpg

Live Blog Post

ST 17' Gol de Colón, que aplasta a San Miguel

Ignacio Lago, de penal, pone el 3-0 ante San Miguel, y el Sabalero es más líder que nunca en la Zona A de la Primera Nacional

Colón Antonio.jpg
Live Blog Post

Final del partido en el Brigadier López

Colón aplastó a San Miguel por 3-0, con un doblete de Nacho Antonio y un penal de Nacho Lago, en el Brigadier López, y se convirtió en serio candidato al ascenso.

Nacho Antonio y Nacho Lago.jpg

Formaciones de Colón y San Miguel

Colón: 1-Matías Budiño; 4-Mauro Peinipil, 2-Pier Barrios, 6-Federico Rasmussen, 3-Leandro Allende; 7-Matías Muñoz, 5-Federico Lértora e 8-Ignacio Antonio; 11-Julián Marcioni, 9-Alan Bonansea e 10-Ignacio Lago. DT: Ezequiel Medrán.

San Miguel: 1-Juan Manuel Lungarzo; 4-Damián Adín, 2-Dixon Rentería, 6-Kevin Ceceri y 3-Facundo Cardozo; 7-Máximo Oses, 8-Felipe Coronel, 5-Iván Ramírez y 11-Alexis Cruz; 10-Fabrizio Almeida y 9-Alexis Delgado. DT: Gustavo Coleoni.

Estadio: Brigadier López.

Árbitro: Nahuel Viñas.

Colón San Miguel Brigadier López
Noticias relacionadas
pier barrios y la receta de colon: la solidez es lo que nos sostiene

Pier Barrios y la receta de Colón: "La solidez es lo que nos sostiene"

medran, tras la goleada de colon: hoy dimos un paso importante hacia adelante

Medrán, tras la goleada de Colón: "Hoy dimos un paso importante hacia adelante"

lertora y la vara alta de colon: cada partido es un paso mas

Lértora y la vara alta de Colón: "Cada partido es un paso más"

El uno por uno de Colón en la goleada ante San Miguel.

El uno por uno de Colón en la goleada frente a San Miguel

Lo último

Colón, con panorama listo también para la fecha 11 ante Godoy Cruz

Colón, con panorama listo también para la fecha 11 ante Godoy Cruz

River aplastó a Belgrano y es escolta en la zona B del Apertura

River aplastó a Belgrano y es escolta en la zona B del Apertura

San Cristóbal, a una semana de la tragedia: suspendieron las clases lunes y martes para organizar un regreso cuidado

San Cristóbal, a una semana de la tragedia: suspendieron las clases lunes y martes para organizar un "regreso cuidado"

Último Momento
Colón, con panorama listo también para la fecha 11 ante Godoy Cruz

Colón, con panorama listo también para la fecha 11 ante Godoy Cruz

River aplastó a Belgrano y es escolta en la zona B del Apertura

River aplastó a Belgrano y es escolta en la zona B del Apertura

San Cristóbal, a una semana de la tragedia: suspendieron las clases lunes y martes para organizar un regreso cuidado

San Cristóbal, a una semana de la tragedia: suspendieron las clases lunes y martes para organizar un "regreso cuidado"

Lautaro Martínez, clave en el triunfo de Inter ante Roma en el Calcio

Lautaro Martínez, clave en el triunfo de Inter ante Roma en el Calcio

Lácteos Verónica: denuncian vaciamiento y exigen respuestas por los 700 trabajadores sin cobrar

Lácteos Verónica: denuncian vaciamiento y exigen respuestas por los 700 trabajadores sin cobrar

Ovación
Del Sel insistió sobre Colón: Tiene que estar en Primera y debería copiar a Unión

Del Sel insistió sobre Colón: "Tiene que estar en Primera y debería copiar a Unión"

Colón, con panorama listo también para la fecha 11 ante Godoy Cruz

Colón, con panorama listo también para la fecha 11 ante Godoy Cruz

Colón no está solo arriba: Morón lo alcanzó, Racing (C) tropezó y vendrá a Santa Fe golpeado

Colón no está solo arriba: Morón lo alcanzó, Racing (C) tropezó y vendrá a Santa Fe golpeado

Video: el alocado festejo del plantel de Colón tras la goleada ante San Miguel

Video: el alocado festejo del plantel de Colón tras la goleada ante San Miguel

River aplastó a Belgrano y es escolta en la zona B del Apertura

River aplastó a Belgrano y es escolta en la zona B del Apertura

Policiales
Reconquista: policías salvaron la vida de un bebé de un año tras reanimarlo en un patrullero

Reconquista: policías salvaron la vida de un bebé de un año tras reanimarlo en un patrullero

Cayeron los viajes fantasma: detuvieron a una mujer santafesina por estafas turísticas superiores a los $16 millones

Cayeron los "viajes fantasma": detuvieron a una mujer santafesina por estafas turísticas superiores a los $16 millones

Cayó preso uno de los presuntos asesinos de Ernesto Robles de 24 años, a quien mataron con un balazo en agosto de 2025

Cayó preso uno de los presuntos asesinos de Ernesto Robles de 24 años, a quien mataron con un balazo en agosto de 2025

Escenario
El Festival Tribus revela su grilla día por día y suma experiencias exclusivas

El Festival Tribus revela su grilla día por día y suma experiencias exclusivas

Últimas entradas con descuento para Ciro y Los Persas en Santa Fe

Últimas entradas con descuento para Ciro y Los Persas en Santa Fe

Cardellino, una de las voces más interesantes del pop alternativo actual, regresa a Tribus

Cardellino, una de las voces más interesantes del pop alternativo actual, regresa a Tribus

Bendecida & Rarezas presenta el más completo homenaje a héroes del Silencio y Enrique Bunbury

Bendecida & Rarezas presenta el más completo homenaje a héroes del Silencio y Enrique Bunbury

El Kuelgue llega a Paraná

El Kuelgue llega a Paraná