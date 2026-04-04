Un hombre de 66 años fue aprehendido este sábado por la mañana en la ciudad de Santa Fe luego de amenazar de muerte a su propio hijo y a la pareja de este. El hecho ocurrió alrededor de las 9.20 en una vivienda ubicada en calle Francia al 1900.
Amenazó de muerte a su hijo y su pareja en calle Francia al 1900 y le secuestraron tres armas
Un hombre fue aprehendido tras un episodio de violencia familiar. En su poder tenía un revólver, una pistola y una escopeta.
Personal del Comando Radioeléctrico (C.R.E.) llegó al lugar tras un llamado al 911 que alertaba sobre un desorden familiar. Según los denunciantes, el agresor los habría amenazado con "pegarles un tiro".
Tras la intervención policial, el hombre fue aprehendido en el acto. En el marco del procedimiento, los efectivos secuestraron un importante arsenal: un revólver calibre .357 —fabricado en Brasil, marca Taurus, serie RB619854—, una pistola calibre 9 mm, una escopeta calibre 12, y una considerable cantidad de municiones de distintos calibres.
El detenido quedó a disposición de la Justicia para que se determinen las medidas procesales correspondientes.