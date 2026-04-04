Amenazó de muerte a su hijo y su pareja en calle Francia al 1900 y le secuestraron tres armas

Un hombre fue aprehendido tras un episodio de violencia familiar. En su poder tenía un revólver, una pistola y una escopeta.

Un hombre de 66 años fue aprehendido este sábado por la mañana en la ciudad de Santa Fe luego de amenazar de muerte a su propio hijo y a la pareja de este. El hecho ocurrió alrededor de las 9.20 en una vivienda ubicada en calle Francia al 1900 .

Personal del Comando Radioeléctrico (C.R.E.) llegó al lugar tras un llamado al 911 que alertaba sobre un desorden familiar . Según los denunciantes, el agresor los habría amenazado con "pegarles un tiro" .

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Tras la intervención policial, el hombre fue aprehendido en el acto. En el marco del procedimiento, los efectivos secuestraron un importante arsenal: un revólver calibre .357 —fabricado en Brasil, marca Taurus, serie RB619854—, una pistola calibre 9 mm, una escopeta calibre 12, y una considerable cantidad de municiones de distintos calibres.

El detenido quedó a disposición de la Justicia para que se determinen las medidas procesales correspondientes.