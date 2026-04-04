Pese al gol de Simeone, Barcelona le ganó al Atlético de Madrid

Atlético de Madrid lo ganaba con gol de Giuliano Simeone, pero Barcelona reaccionó y en el final del partido terminó ganando 2-1

Barcelona venció 2 a 1 a Atlético de Madrid en un partido en el que Giuliano Simeone marcó el gol del Colchonero y Nicolás González, con la difícil tarea de defender a Lamine Yamal, se fue expulsado antes del término del primer tiempo. Con este resultado los de Hansi Flick estiran la ventaja a siete puntos respecto del Real Madrid y cosechan 76 unidades.

En el estadio Metropolitano de la capital española, colmado en su capacidad para más de 70 mil espectadores, se esperaba el partido más atractivo del fin de semana en el fútbol europeo. El poder de fuego del Barcelona, de un lado, y la gran capacidad del Atlético para contragolpear, del otro, hacían imaginar un duelo interesante de ver, especialmente para el espectador neutral. Y no decepcionó, pese a que tardó en arrancar.

El primer tiempo avanzaba sin grandes jugadas de peligro, al margen de una fantástica acción ofensiva de Antoine Griezmann, quien gambeteó dentro del área a Ronald Araújo y Pau Cubarsí luego de recibir el pase de Nahuel Molina y terminó con una definición a las manos de Joan García. Sin embargo, sí dejó el tramo inicial del encuentro un ritmo frenético. Y el que lo sufrió fue Nicolás González, cuya tarea fue una de las más difíciles que pueden existir actualmente en el fútbol: marcar a Lamine Yamal.

Si hay algo que le da grandes chances al ex Argentinos Juniors, cuyo pase pertenece a la Juventus, de integrar la lista de Lionel Scaloni para el Mundial de Estados Unidos, Canadá y México, esa es su polifuncionalidad. Es un extremo que puede lucirse en ataque y, al mismo tiempo, desempeñarse en posiciones defensivas. De hecho, Scaloni lo analiza como alternativa a Nicolás Tagliafico ante las dudas que genera el presente de Marcos Acuña. Pero sufrió en la noche madrileña a uno de los mejores futbolistas del mundo y debió marcharse hacia los vestuarios antes de tiempo.

Embed - El BARCELONA jugó un partidazo, superó por 2-1 al ATLÉTICO DE MADRID y es más que líder | La Liga

En una de las últimas jugadas del primer tiempo, un pase largo lo puso a correr a Lamine Yamal y el jugador argentino lo derribó cuando ingresaba al área. El árbitro lo expulsó por doble amarilla, pero tras revisar la acción en el monitor le mostró la roja directa. Era una acción manifiesta de gol.

A esa altura de la noche, el partido ya estaba empatado 1-1. Giuliano definió un contraataque magistral y apenas tres minutos después lo empató Rashford luego de una gran combinación a puro toque con Dani Olmo. Esa fue la mejor muestra de dos estilos claramente contrapuestos.

En el complemento estuvo mucho más marcada la postura de uno y del otro. Barcelona, fiel a su historia, dominó la posesión con mucha mayor claridad que en la primera mitad y fue arrinconando al Atlético, que a medida que pasaban los minutos parecía conformarse con el punto que estaba consiguiendo.

Más allá de un contraataque que encontró muy solo a Alexander Sorloth, ingresado en el segundo tiempo por Simeone (el Cholo dejó todo el partido en el banco a Julián Alvarez), todo fue del Barça en los segundos 45 minutos. Y Juan Musso, otro de los que parece meterse en la lista mundialista de la Selección Argentina, se convirtió en figura.

El ex arquero de Racing, con pasado en Udinese y Atalanta, le negó dos veces el gol a Ferrán Torres en un lapso de cinco minutos y fue con dos grandes atajadas a remates dentro del área. Mostró firmeza el arquero argentino. Pero a tres minutos del final del tiempo regular, en una acción desafortunada, Lewandowski marcó el 2-1 final.