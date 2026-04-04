Uno Santa Fe | Ovación | Barcelona

Barcelona dio el golpe ante Atlético de Madrid y quedó a un paso del título en España

Barcelona le ganó a Atlético de Madrid por 2 a 1 en el Wanda Metropolitano y el título de Liga de España asoma en el horizonte.

Ovación

Por Ovación

4 de abril 2026 · 20:02hs
Barcelona dio el golpe ante Atlético de Madrid y quedó a un paso del título en España

En una jornada que podría definirse como el punto de inflexión definitivo para la presente temporada de La Liga, el FC Barcelona de Hansi Flick dio un paso de gigante hacia el trofeo.

Tras la inesperada caída del Real Madrid en Mallorca, el conjunto azulgrana no desaprovechó su oportunidad y se impuso por 2 a 1 ante el Atlético de Madrid, consolidando una ventaja de siete puntos en la cima del campeonato cuando solo restan ocho capítulos para el cierre.

El duelo en el Riyadh Air Metropolitano, ante más de 70.000 almas, cumplió con las expectativas de un clásico moderno. El planteamiento inicial fue un choque de estilos: la posesión quirúrgica del Barcelona frente a la verticalidad eléctrica del Colchonero.

Fue precisamente mediante un contraataque magistral que Giuliano Simeone abrió el marcador, desatando la euforia local. Sin embargo, la alegría duró poco; apenas tres minutos más tarde, una combinación entre Dani Olmo y Marcus Rashford permitió al inglés igualar las acciones, devolviendo la paridad antes de un entretiempo que cambiaría el rumbo del juego.

Si el Barcelona dominó los hilos del encuentro (registrando un 61% de posesión y generando 22 remates al arco), gran parte de esa superioridad nació en las botas de Lamine Yamal. El joven extremo fue una pesadilla constante para Nicolás González, quien vivió una noche para el olvido. González, polifuncional bajo la lupa de Lionel Scaloni para la selección argentina, sucumbió ante la velocidad de la joya culé.

En el cierre de la primera mitad, una acción manifiesta de gol obligó a González a derribar a Yamal. Aunque inicialmente el árbitro mostró la segunda amarilla, la intervención del VAR rectificó la decisión hacia una roja directa, dejando al Atlético con diez hombres desde el minuto 51 de la etapa inicial.

Con un jugador menos, el bloque bajo de Diego Simeone resistió de forma heroica los embates catalanes, hasta que la jerarquía de Robert Lewandowski sentenció el pleito sobre la hora, aprovechando el desgaste físico de un rival que terminó con solo el 39% del control del balón.

Jornada de sorpresas: Resultados del sábado en La Liga

La fecha 30 ha sido particularmente generosa con el espectáculo, entregando resultados que agitan tanto la zona alta como la lucha por la permanencia. Aquí el repaso de la actividad de este sábado 4 de abril:

RCD Mallorca 2 - 1 Real Madrid: El gran batacazo del día. Los dirigidos por Martín Demichelis lograron una victoria agónica con goles de Manu Morlanes y Vedat Muriqi, dejando al equipo de Álvaro Arbeloa sin margen de error en la carrera por el título.

Real Sociedad 2 - 0 Levante: El conjunto de San Sebastián hizo valer su localía en Anoeta con tantos de Jon Martín y Brais Méndez, reafirmando sus aspiraciones europeas.

Real Betis 0 - 0 RCD Espanyol: Un duelo táctico y cerrado en La Cartuja que terminó en tablas, resultado que sabe a poco para el Betis en su lucha por el quinto puesto, pero que le sirve al Espanyol para sumar en una racha negativa.

Rayo Vallecano 1 - 0 Elche: En el adelanto del viernes, el equipo de Vallecas sumó tres puntos vitales para alejarse definitivamente de la zona de peligro.

Lo que viene: El sprint final con el Barcelona en la punta

El calendario no da tregua. El Barcelona buscará reafirmar su liderato el próximo sábado 11 de abril a las 13:30 hs en el Camp Nou frente al Espanyol, en un derbi catalán que promete ser de alta tensión.

Por su parte, el Atlético de Madrid tendrá la difícil tarea de recuperarse visitando al Sevilla el mismo día a las 16:00 hs en el Ramón Sánchez Pizjuán, un escenario donde no se permiten licencias si desea asegurar su plaza en la próxima Champions League.

La Liga entra en su fase de definiciones. Hoy, el Barcelona respira con la tranquilidad de quien tiene el destino en sus manos, mientras que el resto de los contendientes solo pueden esperar un tropiezo que parece cada vez más lejano bajo la disciplina de Flick.

Barcelona Real Madrid España
Noticias relacionadas
colon no esta solo arriba: moron lo alcanzo, racing (c) tropezo y vendra a santa fe golpeado

Colón no está solo arriba: Morón lo alcanzó, Racing (C) tropezó y vendrá a Santa Fe golpeado

del sel insistio sobre colon: tiene que estar en primera y deberia copiar a union

Del Sel insistió sobre Colón: "Tiene que estar en Primera y debería copiar a Unión"

huracan goleo de visitante a gimnasia (lp) y se mete en la lucha de playoffs

Huracán goleó de visitante a Gimnasia (LP) y se mete en la lucha de playoffs

los posibles 11 de boca para el debut en la copa libertadores

Los posibles 11 de Boca para el debut en la Copa Libertadores

Lo último

Colón, con panorama listo también para la fecha 11 ante Godoy Cruz

Colón, con panorama listo también para la fecha 11 ante Godoy Cruz

River aplastó a Belgrano y es escolta en la zona B del Apertura

River aplastó a Belgrano y es escolta en la zona B del Apertura

San Cristóbal, a una semana de la tragedia: suspendieron las clases lunes y martes para organizar un regreso cuidado

San Cristóbal, a una semana de la tragedia: suspendieron las clases lunes y martes para organizar un "regreso cuidado"

Último Momento
Colón, con panorama listo también para la fecha 11 ante Godoy Cruz

Colón, con panorama listo también para la fecha 11 ante Godoy Cruz

River aplastó a Belgrano y es escolta en la zona B del Apertura

River aplastó a Belgrano y es escolta en la zona B del Apertura

San Cristóbal, a una semana de la tragedia: suspendieron las clases lunes y martes para organizar un regreso cuidado

San Cristóbal, a una semana de la tragedia: suspendieron las clases lunes y martes para organizar un "regreso cuidado"

Lautaro Martínez, clave en el triunfo de Inter ante Roma en el Calcio

Lautaro Martínez, clave en el triunfo de Inter ante Roma en el Calcio

Lácteos Verónica: denuncian vaciamiento y exigen respuestas por los 700 trabajadores sin cobrar

Lácteos Verónica: denuncian vaciamiento y exigen respuestas por los 700 trabajadores sin cobrar

Ovación
Del Sel insistió sobre Colón: Tiene que estar en Primera y debería copiar a Unión

Del Sel insistió sobre Colón: "Tiene que estar en Primera y debería copiar a Unión"

Colón, con panorama listo también para la fecha 11 ante Godoy Cruz

Colón, con panorama listo también para la fecha 11 ante Godoy Cruz

Colón no está solo arriba: Morón lo alcanzó, Racing (C) tropezó y vendrá a Santa Fe golpeado

Colón no está solo arriba: Morón lo alcanzó, Racing (C) tropezó y vendrá a Santa Fe golpeado

Video: el alocado festejo del plantel de Colón tras la goleada ante San Miguel

Video: el alocado festejo del plantel de Colón tras la goleada ante San Miguel

River aplastó a Belgrano y es escolta en la zona B del Apertura

River aplastó a Belgrano y es escolta en la zona B del Apertura

Policiales
Reconquista: policías salvaron la vida de un bebé de un año tras reanimarlo en un patrullero

Reconquista: policías salvaron la vida de un bebé de un año tras reanimarlo en un patrullero

Cayeron los viajes fantasma: detuvieron a una mujer santafesina por estafas turísticas superiores a los $16 millones

Cayeron los "viajes fantasma": detuvieron a una mujer santafesina por estafas turísticas superiores a los $16 millones

Cayó preso uno de los presuntos asesinos de Ernesto Robles de 24 años, a quien mataron con un balazo en agosto de 2025

Cayó preso uno de los presuntos asesinos de Ernesto Robles de 24 años, a quien mataron con un balazo en agosto de 2025

Escenario
El Festival Tribus revela su grilla día por día y suma experiencias exclusivas

El Festival Tribus revela su grilla día por día y suma experiencias exclusivas

Últimas entradas con descuento para Ciro y Los Persas en Santa Fe

Últimas entradas con descuento para Ciro y Los Persas en Santa Fe

Cardellino, una de las voces más interesantes del pop alternativo actual, regresa a Tribus

Cardellino, una de las voces más interesantes del pop alternativo actual, regresa a Tribus

Bendecida & Rarezas presenta el más completo homenaje a héroes del Silencio y Enrique Bunbury

Bendecida & Rarezas presenta el más completo homenaje a héroes del Silencio y Enrique Bunbury

El Kuelgue llega a Paraná

El Kuelgue llega a Paraná