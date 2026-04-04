Barcelona dio el golpe ante Atlético de Madrid y quedó a un paso del título en España

Barcelona le ganó a Atlético de Madrid por 2 a 1 en el Wanda Metropolitano y el título de Liga de España asoma en el horizonte.

En una jornada que podría definirse como el punto de inflexión definitivo para la presente temporada de La Liga, el FC Barcelona de Hansi Flick dio un paso de gigante hacia el trofeo.

Tras la inesperada caída del Real Madrid en Mallorca, el conjunto azulgrana no desaprovechó su oportunidad y se impuso por 2 a 1 ante el Atlético de Madrid, consolidando una ventaja de siete puntos en la cima del campeonato cuando solo restan ocho capítulos para el cierre.

El duelo en el Riyadh Air Metropolitano, ante más de 70.000 almas, cumplió con las expectativas de un clásico moderno. El planteamiento inicial fue un choque de estilos: la posesión quirúrgica del Barcelona frente a la verticalidad eléctrica del Colchonero.

Fue precisamente mediante un contraataque magistral que Giuliano Simeone abrió el marcador, desatando la euforia local. Sin embargo, la alegría duró poco; apenas tres minutos más tarde, una combinación entre Dani Olmo y Marcus Rashford permitió al inglés igualar las acciones, devolviendo la paridad antes de un entretiempo que cambiaría el rumbo del juego.

Si el Barcelona dominó los hilos del encuentro (registrando un 61% de posesión y generando 22 remates al arco), gran parte de esa superioridad nació en las botas de Lamine Yamal. El joven extremo fue una pesadilla constante para Nicolás González, quien vivió una noche para el olvido. González, polifuncional bajo la lupa de Lionel Scaloni para la selección argentina, sucumbió ante la velocidad de la joya culé.

En el cierre de la primera mitad, una acción manifiesta de gol obligó a González a derribar a Yamal. Aunque inicialmente el árbitro mostró la segunda amarilla, la intervención del VAR rectificó la decisión hacia una roja directa, dejando al Atlético con diez hombres desde el minuto 51 de la etapa inicial.

Con un jugador menos, el bloque bajo de Diego Simeone resistió de forma heroica los embates catalanes, hasta que la jerarquía de Robert Lewandowski sentenció el pleito sobre la hora, aprovechando el desgaste físico de un rival que terminó con solo el 39% del control del balón.

Jornada de sorpresas: Resultados del sábado en La Liga

La fecha 30 ha sido particularmente generosa con el espectáculo, entregando resultados que agitan tanto la zona alta como la lucha por la permanencia. Aquí el repaso de la actividad de este sábado 4 de abril:

RCD Mallorca 2 - 1 Real Madrid: El gran batacazo del día. Los dirigidos por Martín Demichelis lograron una victoria agónica con goles de Manu Morlanes y Vedat Muriqi, dejando al equipo de Álvaro Arbeloa sin margen de error en la carrera por el título.

Real Sociedad 2 - 0 Levante: El conjunto de San Sebastián hizo valer su localía en Anoeta con tantos de Jon Martín y Brais Méndez, reafirmando sus aspiraciones europeas.

Real Betis 0 - 0 RCD Espanyol: Un duelo táctico y cerrado en La Cartuja que terminó en tablas, resultado que sabe a poco para el Betis en su lucha por el quinto puesto, pero que le sirve al Espanyol para sumar en una racha negativa.

Rayo Vallecano 1 - 0 Elche: En el adelanto del viernes, el equipo de Vallecas sumó tres puntos vitales para alejarse definitivamente de la zona de peligro.

Lo que viene: El sprint final con el Barcelona en la punta

El calendario no da tregua. El Barcelona buscará reafirmar su liderato el próximo sábado 11 de abril a las 13:30 hs en el Camp Nou frente al Espanyol, en un derbi catalán que promete ser de alta tensión.

Por su parte, el Atlético de Madrid tendrá la difícil tarea de recuperarse visitando al Sevilla el mismo día a las 16:00 hs en el Ramón Sánchez Pizjuán, un escenario donde no se permiten licencias si desea asegurar su plaza en la próxima Champions League.

La Liga entra en su fase de definiciones. Hoy, el Barcelona respira con la tranquilidad de quien tiene el destino en sus manos, mientras que el resto de los contendientes solo pueden esperar un tropiezo que parece cada vez más lejano bajo la disciplina de Flick.