Unión cortó a Isaiah Brown en la recta final de la Liga Nacional

El alero estadounidense dejó de formar parte del plantel de Unión tras un breve paso. El equipo afrontará el cierre de la fase regular con una ficha menos.

En plena definición de la fase regular de la Liga Nacional, Unión tomó una decisión fuerte: anunció la desvinculación de Isaiah Brown, quien dejó de ser parte del plantel profesional.

A través de un comunicado oficial, la institución informó la salida del jugador y le agradeció “su entrega y compromiso”, además de desearle lo mejor en su carrera deportiva.

Un paso fugaz y sin impacto en Unión

La etapa de Brown en el Tatengue fue breve. El alero de 27 años, nacido en Texas, había llegado hace poco más de un mes como reemplazo del lesionado Marko Lukic, pero nunca logró asentarse en el equipo.

En total, disputó apenas cinco partidos, con números muy por debajo de lo esperado: promedió 1,3 puntos, 0,3 rebotes y 0,5 asistencias en apenas seis minutos por encuentro.

Su producción ofensiva, además, tuvo una particularidad: todos sus puntos los anotó en su debut, frente a La Unión de Formosa en el Ángel Malvicino. A partir de allí, su participación fue decreciendo hasta quedar sin minutos, como ocurrió en el último compromiso ante Obras Basket, donde no ingresó.

Decisión en un momento clave

La salida de Brown se da en un tramo determinante del campeonato. Unión encara los últimos cinco partidos de la fase regular con la necesidad de sumar para mantenerse en la pelea por un lugar en los playoffs.

Sin embargo, lo hará con un cupo extranjero menos, una situación que obliga a reconfigurar la rotación y apostar por otras variantes dentro del plantel.

Ajustes pensando en el cierre

La determinación marca también una señal clara del cuerpo técnico y la dirigencia: en este momento del torneo, no hay margen para apuestas que no den resultados inmediatos.

Con el objetivo de meterse entre los 12 mejores, Unión afrontará el cierre de la temporada con la urgencia de mejorar su rendimiento y con un plantel más corto, en busca de respuestas rápidas dentro de la cancha.