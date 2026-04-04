Uno Santa Fe | Ovación | Unión

Unión cortó a Isaiah Brown en la recta final de la Liga Nacional

El alero estadounidense dejó de formar parte del plantel de Unión tras un breve paso. El equipo afrontará el cierre de la fase regular con una ficha menos.

Ovación

Por Ovación

4 de abril 2026 · 17:21hs
Unión cortó a Isaiah Brown en la recta final de la Liga Nacional

En plena definición de la fase regular de la Liga Nacional, Unión tomó una decisión fuerte: anunció la desvinculación de Isaiah Brown, quien dejó de ser parte del plantel profesional.

A través de un comunicado oficial, la institución informó la salida del jugador y le agradeció “su entrega y compromiso”, además de desearle lo mejor en su carrera deportiva.

Un paso fugaz y sin impacto en Unión

La etapa de Brown en el Tatengue fue breve. El alero de 27 años, nacido en Texas, había llegado hace poco más de un mes como reemplazo del lesionado Marko Lukic, pero nunca logró asentarse en el equipo.

En total, disputó apenas cinco partidos, con números muy por debajo de lo esperado: promedió 1,3 puntos, 0,3 rebotes y 0,5 asistencias en apenas seis minutos por encuentro.

Su producción ofensiva, además, tuvo una particularidad: todos sus puntos los anotó en su debut, frente a La Unión de Formosa en el Ángel Malvicino. A partir de allí, su participación fue decreciendo hasta quedar sin minutos, como ocurrió en el último compromiso ante Obras Basket, donde no ingresó.

Decisión en un momento clave

La salida de Brown se da en un tramo determinante del campeonato. Unión encara los últimos cinco partidos de la fase regular con la necesidad de sumar para mantenerse en la pelea por un lugar en los playoffs.

Sin embargo, lo hará con un cupo extranjero menos, una situación que obliga a reconfigurar la rotación y apostar por otras variantes dentro del plantel.

Ajustes pensando en el cierre

La determinación marca también una señal clara del cuerpo técnico y la dirigencia: en este momento del torneo, no hay margen para apuestas que no den resultados inmediatos.

Con el objetivo de meterse entre los 12 mejores, Unión afrontará el cierre de la temporada con la urgencia de mejorar su rendimiento y con un plantel más corto, en busca de respuestas rápidas dentro de la cancha.

Unión Liga Nacional Brown
Noticias relacionadas
tarragona, el motor silencioso que empuja a union en su mejor version

Tarragona, el motor silencioso que empuja a Unión en su mejor versión

Unión se mantiene invicto jugando en el 15 de Abril.

Los muy buenos números que tiene Unión jugando en el 15 de Abril

union gano, pero perdio a vargas: una baja sensible para visitar a estudiantes

Unión ganó, pero perdió a Vargas: una baja sensible para visitar a Estudiantes

un historial insolito: union y riestra, un cruce casi sin antecedentes

Un historial insólito: Unión y Riestra, un cruce casi sin antecedentes

Lo último

Colón, con panorama listo también para la fecha 11 ante Godoy Cruz

Colón, con panorama listo también para la fecha 11 ante Godoy Cruz

River aplastó a Belgrano y es escolta en la zona B del Apertura

River aplastó a Belgrano y es escolta en la zona B del Apertura

San Cristóbal, a una semana de la tragedia: suspendieron las clases lunes y martes para organizar un regreso cuidado

San Cristóbal, a una semana de la tragedia: suspendieron las clases lunes y martes para organizar un "regreso cuidado"

Último Momento
Colón, con panorama listo también para la fecha 11 ante Godoy Cruz

Colón, con panorama listo también para la fecha 11 ante Godoy Cruz

River aplastó a Belgrano y es escolta en la zona B del Apertura

River aplastó a Belgrano y es escolta en la zona B del Apertura

San Cristóbal, a una semana de la tragedia: suspendieron las clases lunes y martes para organizar un regreso cuidado

San Cristóbal, a una semana de la tragedia: suspendieron las clases lunes y martes para organizar un "regreso cuidado"

Lautaro Martínez, clave en el triunfo de Inter ante Roma en el Calcio

Lautaro Martínez, clave en el triunfo de Inter ante Roma en el Calcio

Lácteos Verónica: denuncian vaciamiento y exigen respuestas por los 700 trabajadores sin cobrar

Lácteos Verónica: denuncian vaciamiento y exigen respuestas por los 700 trabajadores sin cobrar

Ovación
Del Sel insistió sobre Colón: Tiene que estar en Primera y debería copiar a Unión

Del Sel insistió sobre Colón: "Tiene que estar en Primera y debería copiar a Unión"

Colón, con panorama listo también para la fecha 11 ante Godoy Cruz

Colón, con panorama listo también para la fecha 11 ante Godoy Cruz

Colón no está solo arriba: Morón lo alcanzó, Racing (C) tropezó y vendrá a Santa Fe golpeado

Colón no está solo arriba: Morón lo alcanzó, Racing (C) tropezó y vendrá a Santa Fe golpeado

Video: el alocado festejo del plantel de Colón tras la goleada ante San Miguel

Video: el alocado festejo del plantel de Colón tras la goleada ante San Miguel

River aplastó a Belgrano y es escolta en la zona B del Apertura

River aplastó a Belgrano y es escolta en la zona B del Apertura

Policiales
Reconquista: policías salvaron la vida de un bebé de un año tras reanimarlo en un patrullero

Reconquista: policías salvaron la vida de un bebé de un año tras reanimarlo en un patrullero

Cayeron los viajes fantasma: detuvieron a una mujer santafesina por estafas turísticas superiores a los $16 millones

Cayeron los "viajes fantasma": detuvieron a una mujer santafesina por estafas turísticas superiores a los $16 millones

Cayó preso uno de los presuntos asesinos de Ernesto Robles de 24 años, a quien mataron con un balazo en agosto de 2025

Cayó preso uno de los presuntos asesinos de Ernesto Robles de 24 años, a quien mataron con un balazo en agosto de 2025

Escenario
El Festival Tribus revela su grilla día por día y suma experiencias exclusivas

El Festival Tribus revela su grilla día por día y suma experiencias exclusivas

Últimas entradas con descuento para Ciro y Los Persas en Santa Fe

Últimas entradas con descuento para Ciro y Los Persas en Santa Fe

Cardellino, una de las voces más interesantes del pop alternativo actual, regresa a Tribus

Cardellino, una de las voces más interesantes del pop alternativo actual, regresa a Tribus

Bendecida & Rarezas presenta el más completo homenaje a héroes del Silencio y Enrique Bunbury

Bendecida & Rarezas presenta el más completo homenaje a héroes del Silencio y Enrique Bunbury

El Kuelgue llega a Paraná

El Kuelgue llega a Paraná