Brian Fernández, shockeado por la muerte del sereno de Colón

Una de los jugadores que más shockeado se mostró fue Brian Fernández, que al igual que sus compañeros, se enteró de la triste noticia al arribar al lugar de entrenamiento que tiene el equipo de Eduardo Domínguez.

En diálogo con LT10 (AM 1020), el delantero expresó: "La verdad que no sabía nada, por supuesto que lo conocía, no se que decirte, me dejaste helado".

Y más adelante, agregó: "Siempre estaba con él, me dejas sorprendido, que mal, recién me levanto y es una mala noticia para todos nosotros".

Fernández, que no fue parte de la convocatoria en la jornada inicial de la Copa de la Liga Profesional ante Defensa y Justicia por una molestia muscular, no encontró consuelo por semejante hecho que enluta a toda la familia rojinegra.

"Es alguien que siempre nos cuidaba, compartí muchos momentos adentro, en el hotel cuando me quedaba a dormir siempre él estaba para mí. Me apoyó siempre y me dio las mejores palabras", acotó antes de ingresar al predio para entrenar con el resto de sus compañeros.