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Colón se sacó la mochila: triunfo clave y fin a varias rachas negativas

Colón venció a Patronato en Paraná y dejó atrás una larga serie sin triunfos como visitante. Todas las rachas que pulverizó fuera de Santa Fe.

Ovación

Por Ovación

30 de marzo 2026 · 08:14hs
Colón se sacó la mochila: triunfo clave y fin a varias rachas negativas

Prensa Colón

Colón logró una victoria clave al imponerse 2-0 frente a Patronato en el Estadio Presbítero Bartolomé Grella, en un resultado que no solo suma en la tabla, sino que además marca un quiebre en su rendimiento fuera de casa.

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Los goles de Ignacio Lago y Alan Bonansea sellaron una victoria que corta una sequía que ya pesaba demasiado en el equipo rojinegro.

Se terminó la racha sin victorias como visitante para Colón

El Sabalero consiguió en Paraná su primer triunfo fuera de casa en lo que va del año, dejando atrás un inicio de 2026 adverso en esa condición, con un empate ante Central Norte y una derrota frente a San Telmo.

Ignacio Lago Alan Bonansea
Nacho Lago y Alan Bonansea anotaron para que Col&oacute;n corte una larga racha sin victorias fuera de Santa Fe.

Nacho Lago y Alan Bonansea anotaron para que Colón corte una larga racha sin victorias fuera de Santa Fe.

Para encontrar la última alegría lejos de Santa Fe había que remontarse a la temporada pasada: fue en la fecha 23 de 2025, cuando Colón derrotó 4-3 a Central Norte en Salta, con una actuación destacada de Emmanuel Gigliotti, autor de un doblete, acompañado por los goles de Zahir Yunis y Federico Jourdan.

Una serie negativa que quedó atrás

Después de aquel triunfo en Salta, el rendimiento como visitante había sido muy pobre. Colón acumuló una seguidilla de caídas: ante Gimnasia de Jujuy (4-0), frente a San Telmo (1-0), contra Defensores de Belgrano (1-0), ante Talleres de Remedios de Escalada (2-0) y frente a Estudiantes de Buenos Aires (2-0).

A esa racha se le sumaron en este 2026 el empate sin goles ante Central Norte y la caída 3-1 frente a San Telmo, configurando un panorama complejo que finalmente pudo revertirse en Paraná.

También volvió a ganar con autoridad

El triunfo ante Patronato no solo cortó la sequía, sino que además marcó otro dato relevante: Colón volvió a ganar por dos o más goles como visitante, algo que no ocurría desde la fecha 33 de la temporada 2024. Fue el 21 de septiembre de ese año.

En aquella oportunidad, con Martín Minella como DT interino, el Sabalero había vencido 2-0 a Almagro en José Ingenieros, con goles de Christian Bernardi (de penal) y Brahian Guille.

Un punto de partida para lo que viene

El éxito en el Grella aparece como un punto de inflexión para Colón. No solo por el resultado, sino por el contexto: cortar una racha negativa, recuperar confianza y demostrar que puede competir también fuera de casa.

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Con este envión, el Sabalero empieza a mirar el futuro con otro ánimo, sabiendo que romper las malas rachas puede ser el primer paso para construir una nueva historia.

Colón Patronato Paraná
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