Colón ganó su primer partido como visitante superando 2-0 a Patronato. La figura del equipo fue Ignacio Lago

El uno por uno de Colón en la victoria ante Patronato.

Matías Budiño (5): Poco trabajo, hizo vista en un remate de Bravo que dio en el travesaño. Descolgó un par de centros, pero casi que no tuvo trabajo y lo más positivo para el arquero de Colón fue mantener la valla en cero.

Mauro Peinipil (5): Su gran déficit es la entrega del balón, se equivoca mucho en los pases, lo compensó con entrega y sacrificio para estar atento en la marca.

Pier Barrios (6): Venía de jugar un pésimo partido ante San Telmo y en esta oportunidad se mostró sobrio, sin cometer errores y jugó con mucha concentración.

Federico Rasmussen (6): Lo mismo que Barrios, había defeccionado en el anterior partido, pero volvió a recuperar la solidez de los primeros encuentros y redondeó una buena actuación.

Leando Allende (6): Auspicioso debut con la camiseta rojinegra, pasó al ataque con criterio, participó de la jugada del primer gol y se mostró criterioso con la pelota en los pies.

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Matías Muñoz (5): Es un jugador que aporta sacrificio y entrega, pero que le falta mayor serenidad a la hora de jugar y de pasar la pelota. Mejor en la marca que con la pelota en los pies.

Federico Lértora (6): Levantó mucho en el segundo tiempo, en el primer se mostró irregular, pero con el correr de los minutos impuso presencia y estuvo cerca de convertir.

Ignacio Antonio (6): Mucho despliegue en la zona media, es un jugador que se suelta y se anima a romper líneas. Y esa movilidad hace que sea importante para darle oxígeno a la mitad de la cancha.

Julián Marcioni (7): Uno de los puntos altos de Colón, gran asistencia para el gol de Bonansea, pero además hizo la diferencia cada vez que encaró por derecha, demostrando sus condiciones.

Ignacio Lago (8): La figura de Colón, golazo para abrir el marcador y además participó del segundo gol, con el pase filtrado para Marcioni. Es el jugador más determinante que tiene el plantel y cuando aparece marca la diferencia.

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Alan Bonansea (7): No da una pelota por perdida, aguanta bien de espaldas y siempre aporta gol. Estuvo en el momento indicado para definir y marcar su tercer gol con la camiseta rojinegra.

Emanuel Beltran (-): Ingresó en lugar de Allende, se dedicó a custodiar el lateral, se mostró expeditivo, pasando poco al ataque, ya que Colón ganaba y jugaba de contra.

Lucas Cano (-): A los pocos minutos que ingresó, casi convierte con un remate que se desvió en un defensor y pasó cerca del caño izquierdo. Era un partido propicio para aprovechar los espacios y poder anotar.

Agustín Toledo (-): Ingresó con el objetivo de darle aire a la zona media y reforzar la marca, ya que en ese momento Patronato manejaba el balón y Colón contragolpeaba. No participó demasiado del juego.

Sebastián Olmedo (-): El típico cambio para que corran los minutos, ingresó cuando se jugaba tiempo de descuento y obviamente que no tuvo participación.