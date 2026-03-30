Colón necesitaba de un triunfo en condición de visitante y ganarlo con autoridad como terminó siendo frente a Patronato. El equipo reaccionó a tiempo y de la mano de Ignacio Lago comenzó a definir la historia.
Colón cambió a tiempo y dio vuelta la página luego del papelón ante San Telmo
Colón mostró una cara distinta, sobre todo en el segundo tiempo y venció con autoridad a Patronato. Un triunfo clave para volver a creer
Por Ovación
Colón y un paso adelante en el momento indicado
Luego de un muy flojo primer tiempo, el Sabalero mostró una cara distinta en el segundo tiempo, salió decidido a ganar el partido y lo consiguió antes del primer cuarto de hora.
El equipo sabalero necesitaba de una actuación así para volver a creer, luego del papelón que había significado la derrota y el rendimiento frente a San Telmo.
Frente a un rival muy limitado como Patronato, Colón aprovechó las ventajas que le otorgó el elenco paranaense y en dos acciones definió el partido.
Incluso estuvo cerca de golear, pero falló en algunas contras y el Patrón casi descuenta. Colón fue más intenso y tenaz que Patronato y a partir de las individualidades resolvió el encuentro a su favor.
Un paso adelante en lo futbolístico, pero está claro que tiene mucho por mejorar. El equipo depende demasiado de lo que hagan Ignacio Lago y Alan Bonansea.
No es casualidad que contra Acassuso y Patronato, los partidos los abriera Lago con goles de media distancia y que fueron producto de una acción individual y no colectiva.
Lo cierto es que el Sabalero se sacó una mochila pesada, ya que hacía ocho meses que no ganaba como visitante y un año que no lo hacía por dos goles.
Rompió todas las rachas negativas y ahora tiene por delante dos encuentros como local, en donde el equipo se siente mucho más cómodo.
Jugando como lo hizo en la segunda etapa, tendrá más chances de continuar siendo protagonista, pero está claro que debe mejorar el funcionamiento y que los buenos momentos se prolonguen por espacio de más minutos.