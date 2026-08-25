Gran actuación de Vanesa García en una competencia de aguas abiertas

La santafesina Vanesa García se ubicó tercera en la 39° edición de la Maratón de Ohrid en Macedonia del Norte, la cual tuvo como ganadora a la rionegrina Mayte Puca

La nadadora santafesina Vanesa García tuvo una destacada actuación en la Ohrid Swimming Marathon, una de las tradicionales competencias internacionales de aguas abiertas, disputada en el lago Ohrid, en Macedonia del Norte. La representante del Club Ateneo Inmaculada de la capital provincial ocupó el tercer lugar en los 25 kilómetros y tuvo una destacada actuación en la clasificación general.

Durante buena parte de la competencia se mantuvo en el grupo de punta y llegó a competir a muy buen ritmo, demostrando que la magia y sus ganas siguen intactas. Después de dos años y una lesión que la tuvo marginada de las grandes ligas, la talentosa nadadora de nuestra capital, volver era ya como una victoria.

Lo que nunca pensó es que la estaba esperando el podio en una exigente prueba, que tuvo muy buenos competidores, y en el que ella logró alcanzar la tercera posición entre las mujeres, es decir que se vino con la medalla de bronce. "Fue una carrera emocionante. Gracias a mis amigos, familia, organizadores, pude volver a competir y lo hice de muy buena manera" le dijo Vanesa García a UNO Santa Fe.

La Torito, regresó a las aguas abiertas, uno de sus lagos preferidos, que fue la útlima del circuito de ultramaratones swim series. "Fue una carrera emocionante, porque pude volver a competir, me sentí muy cómoda, fue cansadora, fueron 25 kilómetros, pero estaba muy confiada y realmente muy bien entrenada. Pero fue fundamental el apoyo de mi familia, y me sorprendieron todos los llamados que tuve después de haber corrido en Macedonia. Estoy super emocionada".

La santafesina Vanesa García junto a la barilochense Mayte Puca quien obtuvo el primer puesto de la clasificación femenina.

"El agua y yo volvimos a encontrarnos" destacó la nadadora santafesina, que ha participado en varias pruebas en los últimos años. Agregó que "el podio no estaba en los planes por eso un bronce en Macedonia me hizo la vuelta aún más especial. Fue una prueba muy bien pensada con mi guía Diego Browarnik, con el cual logramos plasmar una estrategia y conexión al mismo tiempo".

Una rionegrina fue la ganadora en Macedonia

Mayte Puca volvió a ganar en una competencia internacional de aguas abiertas. Luego de consagrarse campeona absoluta en el Oceanman Cozumel de México, la nadadora de Bariloche se quedó con el primer puesto de la clasificación femenina en la Maratón de Ohrid, en Macedonia del Norte. La barilochense, completó los 25 kilómetros de la prueba en poco más de cinco horas y 20 minutos y, además, finalizó entre los cinco mejores de la clasificación general. El italiano Alessio Occhipinti se quedó con el primer puesto absoluto.

La alegría de la deportista de Santa Fe luego del tercer puesto en Macedonia junto a su guía Diego Browarnik.

Durante la prueba, la rionegrina consiguió mantenerse dentro del pelotón de punta y competir a la par de sus colegas varones. Esa experiencia le permitió acercarse a uno de los objetivos que se planteó para esta etapa de su carrera. El debut de Mayte en el lago Ohrid fue en 2024, donde logró un prestigioso segundo puesto. El año pasado, en tanto, la nadadora también finalizó en el primer lugar, pero la prueba fue suspendida a pocos kilómetros de la llegada debido a las condiciones climáticas.