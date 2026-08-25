Las categorías TZ tuvieron un paso apasionante por Rafaela

Con un importante parque de máquinas, y con la participación de pilotos invitados las categorías TZ volvió a rugir en Rafaela con seis ganadores

El campeón de los Fiat 600 TZ en 2011, Agustín Schneidr, logró llevarse el triunfo entre los invitados en Rafaela.

Tal como estaba previsto, el Turismo Zona Santafesino visitó nuevamente el autódromo Ciudad de Rafaela para afrontar la sexta fecha de su calendario, que marcó el cierre del segundo tercio del campeonato. En la oportunidad, dos de sus cuatro divisionales llevaron a cabo sus competencias con pilotos invitados que le pusieron un toque diferentes a los Fiat 600 TZ y a los 128 TZ . Scassa, Castellarín, Massara, Olivera, Schneider y Rodríguez se quedaron con las victorias en las distintas categorías concretadas en la ciudad cabecera del departamento Castellanos. La próxima fecha, séptima de la temporada de las categorías TZ se disputará los días 26 y 27 de septiembre.

Quien fuera campeón de la divisional hace algunos años volvió a competir en el 600 TZ, esta vez en carácter de invitado, y demostró que, pese a su inactividad, el talento continúa vigente. Agustín Schneider se quedó con la victoria, superando a Federico Saba y a Fernando Boggero, quien también regresó a la actividad y volvió a demostrar sus cualidades conductivas.

Cuarto finalmente quedó otro bicampeón de la categoría, el rafaelino Agustín Ghiotti, quien en pista había sido segundo, pero luego de concluida la prueba recibió una penalización de dos puestos por un toque a Germán Borgnino.Quinto quedó Gabriel Massoni, sexto Mariano Vagliente, séptimo Santiago Ballesio, octavo Fernando Caito, noveno Nicolás Aimar y décimo Joel Lance.

En cuanto a los 600 TZ con los titulares, la victoria quedó en poder de Darío Scassa, quien se impuso por primera vez en la temporada y también consiguió su primer triunfo en la categoría. Segundo culminó Andrés Schwab, tercero Federico Rossi, cuarto Jorge Gogñiatt y quinto Iván Alovatti, quien había arribado segundo en pista, pero recibió un recargo de cinco segundos.

En los Fiat 128 TZ, Luis Rodríguez de Tacural, continúa demostrando sus cualidades conductivas, cualquiera sea el auto que conduzca o la categoría en la que participe. En esta oportunidad mostró toda su jerarquía y talento al volante de los 128, quedándo con una gran competencia que se definió sobre el final.

El santafesino Damián Massara ganó en los 1600 una final contundente y se mantiene puntero.

En la prueba de pilotos titulares, el triunfo quedó en poder de Valentino Castellarín, el piloto del sur de nuestra provincia, quien volvió a triunfar por segunda vez en el año. Segundo culminó Lautaro Carrel, luego de protagonizar una dura batalla en un final muy cerrado y definido en la misma llegada. Tercero arribó Brian Raimondi.

Rodríguez ganó por 119 metros sobre Matías Quaglia y por 125 metros sobre un campeón de la categoría, Leandro Chiaro. Los tres se llevaron todos los aplausos por la gran definición que protagonizaron. Cuarto arribó Eduardo Bertone, quinto Agustín Schneider, sexto Nicolás González, séptimo Matías Scaglia, octavo José Andrieri, noveno Ismael Yapur y décimo Martín Navarro.

Massara y Olivera prevalecieron en la Perla del Oeste

En el 1600 TZ, que por segunda fecha consecutiva mostró un aumento en el parque de máquinas, volvió a imponerse Damián Massara.

El santafesino consiguió su cuarta victoria consecutiva y la quinta en las seis fechas disputadas. Se impuso en la primera competencia y luego repitió desde la tercera en adelante, logrando además su segundo triunfo en nuestra ciudad.

En los 128 TZ, el piloto de Tacural, Lucio Rodríguez, se llevó un carrerón de invitados.

Massara volvió a demostrar que se siente muy cómodo y a gusto con el 1600 TZ. Lo acompañaron en el podio Claudio Gómez y Marcelo Panayotti. Cuarto fue Germán Henze, quinto Javier Faroldi, sexto Fabián Chuard, séptimo Federico Godoy, octavo Eduardo Donati y noveno Matías Scudiero.

En el 1400 TZ, la victoria en pista quedó en poder de Alejandro Batalla. Sin embargo, una vez finalizada la competencia, los comisarios deportivos lo sancionaron por un sobrepaso con bandera amarilla, por lo que el triunfo quedó finalmente en manos de Gustavo Olivera. Segundo fue Diego Melchiori y tercero el propio Batalla. Luego arribaron Mariano Vagliente, Esteban Zuberbuhler, Joaquín Ceaglio, Leonardo Zamar, Axel Lederhos y Jorge Pérez.