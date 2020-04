En Colón hay muchos temas en la agenda para abordar, pero que no tienen que ver justamente por lo futbolístico. La pandemia del coronavirus demandó de una de cuarentena obligatoria, por lo que el fútbol argentino se paró después de la 1ª fecha de la Copa Superliga empezando a generar algunos problemas económicos. Lo principal: el pago de los sueldos. Con escasos ingresos, se trataba de agudizar el ingenio para cumplir con todo y fue así como en comenzaron a conocerse arreglos de rebajas en los salarios, algo que en Santa Fe no tiene muy de acuerdo a los jugadores. Pero hay otro tema que también se empieza a analizar: la prórroga de algunos contratos si es que la FIFA lo habilita.

Como viene la mano, no habrá actividad oficial, como mínimo, hasta agosto y varios jugadores finalizan vínculos el próximo 30 de junio. Algunos de ellos terminaron siendo titulares, pero que quizás no tenga relevancia esto para la dirigencia, que piensa que en algunos casos el ciclo ya estaría cerrado y otros, como no rindieron, no estarían entre las prioridades.

Justamente la FIFA está al frente de esta problemática en los clubes de todo el mundo y, en caso que lo resuelva, motivará diferentes cuestiones. Eso sí, todavía no se tienen precisiones de cómo sería y en qué términos. Por eso Colón por las dudas abre el paraguas y empieza a analizar quiénes serían los apuntados por el entrenador Eduardo Domínguez para que continúen. ¡Pero atención! No sería extraño que tampoco se piense demasiado y directamente se le de vía a libre a los que quedan en libertad de acción o deben regresar a las entidades dueñas de sus pases.

Matías Fritzler.jpg El de Matías Fritzler es uno de los contratos que terminan en junio. Prensa Colón

Para citar a los nombres más importantes que estarían en esta situación son Matías Fritzler, que después del arribo de Federico Lértora perdió su lugar como titular. Sin embargo, en este 2020, le ganó la pulseada y se adueño del mediocampo. Vale resaltar que es un valor relevante para Eduardo Domínguez, en algo para no pasar por alto.

Marcelo Estigarribia.jpg El de Marcelo Estigarribia es otro de los contratos que expira el 30 de junio y quedaría libre si vuelve el fútbol. UNO Santa Fe / José Busiemi

En la misma sintonía está Marcelo Estigarribia, quien lleva varias temporadas en el club. Siempre reconoció que está cómodo en la ciudad con su familia, pero acá tendrá mucho que ver también el DT y sobre todo, sus pretensiones económicas.

Diferente es con Gastón Díaz, Damián Schmidt y Mauro Da Luz, que no rindieron en la medida de lo esperado y, si no pasa nada raro, seguirá sus carreras en otro lado. Pero como se enunció antes, está todo supeditado a lo que dictamine FIFA y lo que crea mejor la dirigencia en diálogo permanente con Domínguez, que está en aislamiento junto a sus colaboradores –y Brian Fernández– en el Hotel del Campo Colón.

Aprovechando que hay tiempo, se quiere abordar este tema, pero sin pasar por alto las imperiosas necesidades que se deben abordar por la pandemia del coronavirus, que tiene en vilo al mundo. Una vez que pase eso, será momento de pensar en el fútbol, pero como están dadas las cosas por ahora no es posible. Así y todo, en Colón por las dudas van pensando algunas cuestiones sobre este tema de los contratos.