La situación económica que genera la pandemia de coronavirus está teniendo capítulos diarios en distintos ámbitos y el fútbol argentino no escapa a las generales de la ley.

Jose Alonso, vicepresidente de Colón charló este jueves con radio Sol 91.5 y en el inicio reconoció que "soy veterinario y la producción no puede parar, hay que seguir como sea. Es un problema muy importante a nivel mundial, en Argentina tiene una repercusión superior, hay mucha incertidumbre. Solo tenemos que protegernos, pero el ordenamiento institucional y social cambió, hay argentinos que la están pasando mal y es muy doloroso".

Y enseguida se metió a puntualizar aspectos que repercuten en Colón, al admitir que "una institución necesita recursos que se basan en ingresos, el fútbol argentino tiene ingresos ordinarios y extraordinarios, como aporte de socios, publicidad estática, sponsors, palcos, Copa Argentina. Todo eso no se mueve y el momento es difícil".

LEER MÁS: Colón se ubica entre los 10 planteles más caros del fútbol argentino

Alonso consideró que "los egresos están basados en trabajadores, jugadores, profes de fútbol amateur, ahí está la torta, todos los recursos se encuentran en situación complicada, si el fútbol para no podemos generar ingresos, lo de los socios es entendible que prioricen su salud y alimentación que hoy son primordiales en la sociedad".

Respecto concretamente a los aportes de Superliga, el dirigente sabalero dijo que "en una declaración jurada desde hace tres años presentamos todo el desglose de sueldos, formas de pago, todo está bien detallado, hay clubes que reciben lo que es el 75 u 80 por ciento de derechos audiovisuales, Colón tiene casi el 50 o 55 por ciento de su presupuesto que llega por esa vía".

alonso Alonso reconoció que la TV le aporta a Colón más del 50 por ciento de los recursos.

Indudablemente este aspecto es esencial para graficar el desfasaje financiero en Colón, por eso Alonso volvió a insistir en que "al no tener ese porcentaje ingresamos en una crisis muy profunda, también están frenadas ventas o préstamos, todo se transforma en pasivo, tanto Utedyc como Agremiados están buscando una ayuda del Estado Nacional con sus políticas de créditos blandos, si uno se pone a ver sabe que la TV tiene un impacto muy importante".

El directivo rojinegro ratificó en otro tramo de la charla que "hay una comunicación muy aceitada entre todos los clubes, hay que actuar en forma orgánica con los clubes, esto nos debilita a todos, si mañana la TV se cae por falta de abonados por no poder cumplir con los partidos estaríamos en más problemas. Tampoco sabemos cuánto tiempo nos van a bancar con tanta incertidumbre".

LEER MÁS: Lavallén reconoció que tuvo roce con los dirigentes de Colón

Respecto a las herramientas que pueden brindarle a sus asociados con un club cerrado, Alonso apuntó: "Esto ocurrió hace un mes, fuimos los primeros que cerramos el club y tuvimos algunas críticas. Estamos abocados a ver como podemos salir de este terreno barroso. Se están cayendo asociados, nos preocupa como afrontar los compromisos, si seguimos cayendo en picada estaremos en una complicación muy importante".

En lo que respecta a la baja de sueldos al plantel profesional, el dirigente de Colón destacó que "estamos haciendo nuestro trabajo con los jugadores pero consideramos que etso debería ser orgánico. Al no ingresar el dinero es de alto impacto pero no queremos caer en decisiones unilaterales, no me gusta la anarquía. No vamos a emitir juicio hasta tanto no se expresen clubes que están en nuestra realidad como Central, Newell's, Unión, Aldosivi. En verdad salvo los grandes el resto está en la misma situación que Colón".

Antes de despedirse, cuando lo consultaron sobre la posibilidad de dar por terminada la Copa Superliga y suprimir los descensos, Alonso expresó: "Nadie habla de descensos ni proyecto deportivo con esta pandemia. Lo único es poder ver si se puede terminar el aislamiento para arrancar en junio. Si se estira el coronavirus, ver la situación para que el fútbol siga funcionando con recursos escasos".