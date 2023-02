Colón está en crisis, sumó una nueva derrota y el presente es muy preocupante

Es indudable que el equipo carece de funcionamiento, no tiene un patrón de juego, apuesta casi sistemáticamente a los pelotazos para los dos puntas, pero nadie sorprende. Cuesta encontrar un futbolista quen encare, que se saque un rival de encima. No tiene juego interno, ni asociación de pases. Y eso lo convierte en un equipo absolutamente previsible.

Con tiempo para trabajar y con refuerzos que llegaron en tiempo, no se advierte ningún tipo de evolución. Y eso sin dudas que enciende todas las alarmas. En lo futbolístico el Sabalero está en crisis, porque si bien son apenas dos partidos, la imagen que dejó no es la mejor. No solo preocupa el resultado, sino también el rendimiento.

Pese a ser un primer tiempo discreto, Colón y Godoy Cruz generaron opciones como para convertir, pero por mérito de Ignacio Chicco y por el caño izquierdo del arco mendocino, se fueron a los vestuarios igualando 0-0. Lo mejor del Sabalero se vio en el último cuarto de hora, cuando dispuso de dos chances como para abrir el marcador.

La más clara fue un remate de Santiago Pierotti que se estrelló en el caño izquierdo del arco defendido por Diego Rodríguez. El volante sabalero picó por derecha, ganó en velocidad, frenó y remató, pero el balón impactó en el caño. Minutos después, un buen centro de Andrew Teuten encontró la cabeza de José Neris, pero el uruguayo no le dio buena dirección y el balón se fue desviado.

Antes el Tomba pudo ponerse arriba, pero en dos ocasiones lo evitó Chicco. En la primera de ellas, con una notable reacción despejando un cabezazo de Pier Barrios que se metía en el ángulo izquierdo. Y luego le tapó un remate a Matías Ramírez quien desde afuera del área le pegó sin marca y el arquero tapó el balón con la pierna.

El empate se ajustó a lo que fue el trámite del partido, ya que ambos no estuvieron finos a la hora de definir. Incluso en el final, Barrios nuevamente ganó en el área rival, pero en esta ocasión su cabezazo se fue desviado, en lo que pareció más un rechazo que la intención de convertir el gol.

¡AGÓNICA VICTORIA DEL TOMBA ANTE EL SABALERO PARA SER LÍDER! | Godoy Cruz 1-0 Colón | RESUMEN

Colón tuvo en Pierotti y Chicco a los jugadores más importantes. El mediocampista porque fue el que más encaró e intentó siempre desbordar por la banda derecha. Y el arquero porque cuando tuvo que intervenir lo hizo con mucha solvencia evitando la caída del arco rojinegro. Igualmente, a Colón le faltó funcionamiento y mayor movilidad de mitad de cancha hacia arriba.

En el segundo tiempo fue más Godoy Cruz y terminó mereciendo el triunfo que lo encontró en los minutos finales. Chicco sostuvo el resultado hasta donde pudo, pero en una muy floja cobertura de Paolo Goltz, el Tomba encontró el gol con el recién ingresado Nahuel Ulariaga quien a los 40' remató ingresando dentro del área, la pelota se desvió en Goltz para descolocar al arquero y decretar el 1-0.

Pero antes, Chicco de manera estupenda le había tapado una media vuelta a Salomón Rodríguez y luego del 1-0, una vez más le ganó el duelo al delantero desviando un remate esquinado que terminó enviando al córner. Si Godoy Cruz no había convertido antes, era por responsabilidad de Chicco, ya que Colón jugó un muy flojo segundo tiempo.

En la segunda etapa, la única clara que tuvo el Sabalero fue a los 16' con un mano a mano que el Ruso Rodríguez le tapó al Conejo Benítez, quien no definió bien. Pero después no generó nada en ataque. Un equipo confuso, sin ideas en ataque y apostando por el pelotazo. Los cambios que metió Marcelo Saralegui no lo mejoraron al equipo.

Un presente preocupante, dos partidos y dos derrotas. Suma cinco partidos sin ganar y de mitad de cancha hacia adelante no tiene respuestas, pero además defensivamente otorga ventajas. En consecuencia, defendiendo mal y atacando sin ideas, poco se puede esperar. El viernes llegará Sarmiento y luego el Clásico. Muchísimo para mejorar en Colón, que no muestra identidad ni una idea de juego.

Síntesis

Godoy Cruz: 50-Diego Rodríguez; 2-Pier Barrios, 22-Gianluca Ferrari, 23-Federico Rasmussen, 3-Thomás Galdames; 30-Juan Andrada, 32-Gonzalo Abrego, 10-Matías Ramírez; 13-Nicolás Fernández, 17-Tomás Conechny y 11-Tadeo Allende. DT: Diego Flores.

Colón: Ignacio Chicco; 21-Eric Meza, 33-Facundo Garcés, 6-Paolo Goltz, 28-Andrew Teuten; 30-Santiago Pierotti, 14-Baldomero Perlaza, 27-Julián Chicco, 11-Joaquín Ibañez; 7-José Neris y 92-Jorge Benítez. DT: Marcelo Saralegui.

Goles: ST 40' Nahuel Ulariaga (GC).

Cambios: ST 10' Andrés Meli x Galdames (GC), 20' Leonel Picco x Chicco (C), Carlos Arrua x Ibañez (C), 22' Salomón Rodríguez x Allende (GC), Lucas Arce x Fernández (GC), 37' Tomás Galván x Benítez (C), 39' Nahuel Ulariaga x Barrios (GC), Luciano Cingolani x Ramírez (GC).

Amonestados: Barrios y Rasmussen (GC), Teuten (C).

Árbitro: Luis Lobo Medina.

Estadio: Malvinas Argentinas.