Unión reconoció a Del Blanco: 100 partidos con apenas 22 años y un futuro enorme

Unión reconoció a Mateo Del Blanco tras pasar los 100 partidos. Consolidado, ya suena para la Selección y despierta interés para el próximo mercado

Antes de que la pelota empezara a rodar en el estadio 15 de Abril , hubo tiempo para un momento especial. Unión distinguió a Mateo Del Blanco por haber alcanzado los 100 partidos , una marca significativa que lo mete en el selecto “club de los cien”.

El reconocimiento llegó con la entrega de una camiseta conmemorativa, en una escena que combinó emoción y orgullo, tanto para el jugador como para los hinchas que acompañaron desde las tribunas.

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Unión reconoció a Mateo Del Blanco

El dato toma aún más dimensión si se tiene en cuenta su edad: con apenas 22 años, Del Blanco ya acumula una trayectoria importante en el primer equipo y atraviesa un presente en constante crecimiento. Afianzado como titular, se transformó en una pieza clave dentro del esquema y uno de los nombres propios del buen momento que atraviesa Unión.

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Su rendimiento no pasa desapercibido. En las últimas semanas, su nombre comenzó a vincularse con el radar de la Selección Argentina, un reconocimiento implícito a su evolución. Al mismo tiempo, empieza a proyectarse como uno de los futbolistas que podrían estar en la vidriera del próximo mercado de pases.

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De promesa a realidad, Del Blanco sigue dando pasos firmes. Y a los 22 años, ya dejó en claro que su historia en Unión no es casualidad.