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Ludueña, una muralla en Unión: "Nuestra meta es pelear por todo"

El defensor Juan Pablo Ludueña fue una de las figuras en el 2-0 de Unión ante Riestra, destacó la solidez y dejó en claro los objetivos

Ovación

Por Ovación

3 de abril 2026 · 20:34hs
Ludueña, una muralla en Unión: Nuestra meta es pelear por todo

UNO Santa Fe | José Busiemi

La victoria de Unión frente a Riestra por 2-0 en el 15 de Abril por la fecha 13 de la zona A del Apertura tuvo varios puntos altos, pero uno de los rendimientos más destacados fue el de Juan Pablo Ludueña, que volvió a mostrar un nivel sólido y determinante en defensa.

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“Fue un partido muy duro. Ellos buscaron mucho por arriba, pero defendimos bien y nos quedamos con el triunfo”, analizó el zaguero, marcando la clave de un encuentro que exigió concentración y firmeza ante un rival incómodo.

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En lo personal, atraviesa un gran momento y así lo reconoce: “Me siento muy bien, con confianza y eso es lo más importante. Espero seguir así”, expresó, reflejando la seguridad con la que se lo vio durante los 90 minutos.

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Ludueña, afianzado en el fondo de Unión

Ludueña también destacó la idea que baja el entrenador Leonardo Madelón: “Leo primero quiere que defendamos, pero cuando podamos jugar también. Nos da todo el apoyo”, contó, resaltando el equilibrio que busca el equipo entre solidez y juego.

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Sobre el desarrollo del partido, no ocultó la exigencia que implica cada compromiso: “Unión sufre siempre, pero por suerte pudimos ganarlo”, afirmó con sinceridad, valorando la capacidad del equipo para sostener el resultado.

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Finalmente, dejó en claro cuáles son las metas del plantel en este tramo de la temporada: “Queremos clasificar y pelear en la Copa Argentina”. Un mensaje directo que refleja la ambición de un Unión que, tras este triunfo, vuelve a meterse en la conversación grande de la Zona A.

Unión Juan Pablo Ludueña Riestra
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