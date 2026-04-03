Uno Santa Fe | Santa Fe | UCSF

Estudiantes de la UCSF investigan la presencia de microplásticos en cortes cárnicos de consumo humano

Se trata de un equipo de investigación de la sede Reconquista de la Universidad Católica de Santa Fe. Los resultados preliminares dieron muestra de la presencia de microplásticos en carne bovina de consumo humano

Redacción UNO Santa Fe

Por Redacción UNO Santa Fe

3 de abril 2026 · 22:37hs
Estudiantes de la UCSF investigan la presencia de microplásticos en cortes cárnicos de consumo humano

Vista microscópica de carne bovina con evidencia de micropláticos tipo fibra

Vista microscópica de carne bovina con evidencia de micropláticos tipo fibra, con una estructura alargada y en diferentes colores.
Estudiantes de la UCSF investigan la presencia de microplásticos en cortes cárnicos de consumo humano

Un equipo de investigación de la sede Reconquista de la Universidad Católica de Santa Fe (UCSF) lleva adelante un estudio para identificar la posible presencia de partículas de microplásticos acumuladas en la carne vacuna de consumo humano.

El proyecto se titula “Relevamientos de presencia de microplásticos en cortes cárnicos bovinos de consumo humano en bocas de expendio de las ciudades de Reconquista y Avellaneda de la Provincia de Santa Fe”.

Está a cargo de la doctora Gisela Schaumburg, quien dirige el equipo confirmado por las docentes veterinaria Mónica Berlanda, por la Facultad de Ciencias Agropecuarias, y la bioquímica Ivana Lovatto, desde la Facultad de Ciencias de la Salud, junto a los estudiantes de 3er. año de la Licenciatura en Nutrición, Farid Zamar, Joaquín Bais y Fiorela Carusso.

investigacion carne microplasticos

“A partir de otras investigaciones sobre presencia de microplásticos, por ejemplo en el agua, comenzamos pensando en los alimentos; pero como queríamos articular el trabajo con la carrera de Veterinaria, elegimos enfocarnos en la carne vacuna, un producto central tanto en la alimentación como en la producción agropecuaria de la región”, explicó Gisela Schaumburg, sobre el estudio y agrega: “Nos gustaría luego, en una segunda etapa, continuar indagando en otro tipo de carnes y así ampliar los resultados”.

Una problemática global

La contaminación ambiental por plástico ya ha tomado relevancia mundial, y aunque todavía no están del todo claras las implicancias que tiene para la salud humana, de a poco se comienza a dimensionar su gravedad.

En este contexto, la doctora en Ciencias Biológicas, asegura que “existen cada vez más investigaciones que están descubriendo la presencia de partículas de microplásticos en distintas matrices, por ejemplo, en el aire, donde llegan a tener dimensiones del tamaño de partículas respirables. También se encontraron en el agua y en el suelo”.

microplasticos carne
Vista microscópica de carne bovina con evidencia de micropláticos tipo fibra, con una estructura alargada y en diferentes colores.

Vista microscópica de carne bovina con evidencia de micropláticos tipo fibra, con una estructura alargada y en diferentes colores.

El equipo está buscando relevar, primero, la existencia o no de microplásticos, y luego detectar cuál sería su puerta de entrada en la cadena de la trazabilidad de la carne, dado que la vía de ingreso principal al cuerpo humano sería a través de los alimentos.

“Ya existen investigaciones hechas en especies de peces de agua dulce y marinos, y se sigue avanzando en otros. En la población humana, hay estudios que demuestran la presencia de estas partículas tanto en el tejido sanguíneo, placenta de gestantes sanas como también en cerebros de personas ya fallecidas y en otros órganos que se siguen estudiando”, explica Schaumburg, quien remarcó la importancia de indagar en las consecuencias a largo plazo, ya que es un mundo de información nueva.

Rigurosidad metodológica

Como primera instancia de trabajo, el equipo de investigación de la UCSF, llevó adelante un proceso de puesta a punto de la técnica de recolección de datos, analizando los tipos materiales utilizados en la conservación y disposición, de manera tal de establecer la técnica más factible y apropiada de aplicación.

Respecto a las muestras, la directora del proyecto explicó que son cortes cárnicos comprados en diferentes bocas de expendio, como supermercados o carnicerías. “Lo que hacemos es analizar aquellas carnes que están envueltas en papel film, generalmente acompañado con una base de telgopor. Nuestra hipótesis es que en esa carne hay presencia de microplástico que derivan de la fragmentación y la liberación del propio material de packaging de plástico que envuelve y contiene al alimento”.

carne microplasticos

Para poner a prueba dicha hipótesis, las muestras de carnes con packaging serán comparadas con otras muestras sin packaging. “Para ello, al momento de comprar los cortes llevamos recipientes de vidrio con tapas de metal donde los colocamos para trasladarlos hasta el laboratorio, de manera tal de aislarla del entorno y de evitar una contaminación ambiental con microplásticos por algún material cercano o por el uso de una bolsa de plástico, como comúnmente ocurre cuando uno va a comprar a una carnicería”.

Otro punto fundamental es el cuidado de las muestras de cualquier posible contaminación extra que las pueda afectar. Ante esto, Schaumburg explica que en el laboratorio también de toman todos los recaudos necesarios para evitar la circulación de aire que permita el ingreso de microplásticos por este medio, así como la utilización de elementos y materiales de laboratorio de vidrio.

Primeros resultados con hallazgos de microplásticos

Sobre el momento clave del análisis, la docente e investigadora describe: “Una vez que la carne ingresa, se realiza una digestión química, luego un filtrado al vacío, y al final, se observan los filtros al microscopio y registramos, si hay o no presencia de microplásticos”.

Los resultados preliminares obtenidos hasta el momento son concretos: “La mayoría de los microplásticos que hemos encontrado son de tipo fibra, con una estructura alargada. Hay otros que en la bibliografía llaman ‘fragmentos’ sin formas definidas, y una tercera categoría que es la menos visualizada de tipo lámina, son más bien aplanados. En su mayoría, son todas fibras de diferentes colores”.

UCSF carne vacuna carne microplásticos
Noticias relacionadas
Santa Fe digitaliza su estacionamiento medido: este lunes debuta el nuevo SEOM en las calles de la ciudad

Santa Fe digitaliza su estacionamiento medido: este lunes debuta el nuevo SEOM en las calles de la ciudad

Tribuna Segura en Colón: una mujer con pedido de captura internacional y tres detenidos con prohibición de entrada

Tribuna Segura en Colón: una mujer con pedido de captura internacional y tres detenidos con prohibición de entrada

Santa Fe, bajo alerta naranja por tormentas severas en el arranque de semana.

Santa Fe, bajo alerta naranja por tormentas severas en el arranque de semana

Foto de Archivo. Turismo en Semana Santa: movimiento moderado y una ocupación hotelera que alcanzó el 70% en la ciudad de Santa Fe

Turismo en Semana Santa: movimiento moderado y una ocupación hotelera que alcanzó el 70% en la ciudad de Santa Fe

Lo último

Colón, con panorama listo también para la fecha 11 ante Godoy Cruz

Colón, con panorama listo también para la fecha 11 ante Godoy Cruz

River aplastó a Belgrano y es escolta en la zona B del Apertura

River aplastó a Belgrano y es escolta en la zona B del Apertura

San Cristóbal, a una semana de la tragedia: suspendieron las clases lunes y martes para organizar un regreso cuidado

San Cristóbal, a una semana de la tragedia: suspendieron las clases lunes y martes para organizar un "regreso cuidado"

Último Momento
Colón, con panorama listo también para la fecha 11 ante Godoy Cruz

Colón, con panorama listo también para la fecha 11 ante Godoy Cruz

River aplastó a Belgrano y es escolta en la zona B del Apertura

River aplastó a Belgrano y es escolta en la zona B del Apertura

San Cristóbal, a una semana de la tragedia: suspendieron las clases lunes y martes para organizar un regreso cuidado

San Cristóbal, a una semana de la tragedia: suspendieron las clases lunes y martes para organizar un "regreso cuidado"

Lautaro Martínez, clave en el triunfo de Inter ante Roma en el Calcio

Lautaro Martínez, clave en el triunfo de Inter ante Roma en el Calcio

Lácteos Verónica: denuncian vaciamiento y exigen respuestas por los 700 trabajadores sin cobrar

Lácteos Verónica: denuncian vaciamiento y exigen respuestas por los 700 trabajadores sin cobrar

Ovación
Del Sel insistió sobre Colón: Tiene que estar en Primera y debería copiar a Unión

Del Sel insistió sobre Colón: "Tiene que estar en Primera y debería copiar a Unión"

Colón, con panorama listo también para la fecha 11 ante Godoy Cruz

Colón, con panorama listo también para la fecha 11 ante Godoy Cruz

Colón no está solo arriba: Morón lo alcanzó, Racing (C) tropezó y vendrá a Santa Fe golpeado

Colón no está solo arriba: Morón lo alcanzó, Racing (C) tropezó y vendrá a Santa Fe golpeado

Video: el alocado festejo del plantel de Colón tras la goleada ante San Miguel

Video: el alocado festejo del plantel de Colón tras la goleada ante San Miguel

River aplastó a Belgrano y es escolta en la zona B del Apertura

River aplastó a Belgrano y es escolta en la zona B del Apertura

Policiales
Reconquista: policías salvaron la vida de un bebé de un año tras reanimarlo en un patrullero

Reconquista: policías salvaron la vida de un bebé de un año tras reanimarlo en un patrullero

Cayeron los viajes fantasma: detuvieron a una mujer santafesina por estafas turísticas superiores a los $16 millones

Cayeron los "viajes fantasma": detuvieron a una mujer santafesina por estafas turísticas superiores a los $16 millones

Cayó preso uno de los presuntos asesinos de Ernesto Robles de 24 años, a quien mataron con un balazo en agosto de 2025

Cayó preso uno de los presuntos asesinos de Ernesto Robles de 24 años, a quien mataron con un balazo en agosto de 2025

Escenario
El Festival Tribus revela su grilla día por día y suma experiencias exclusivas

El Festival Tribus revela su grilla día por día y suma experiencias exclusivas

Últimas entradas con descuento para Ciro y Los Persas en Santa Fe

Últimas entradas con descuento para Ciro y Los Persas en Santa Fe

Cardellino, una de las voces más interesantes del pop alternativo actual, regresa a Tribus

Cardellino, una de las voces más interesantes del pop alternativo actual, regresa a Tribus

Bendecida & Rarezas presenta el más completo homenaje a héroes del Silencio y Enrique Bunbury

Bendecida & Rarezas presenta el más completo homenaje a héroes del Silencio y Enrique Bunbury

El Kuelgue llega a Paraná

El Kuelgue llega a Paraná