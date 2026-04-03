Madelón insiste en Unión: "Siento un buen aroma para cosas serias y vamos a pelear"

El DT de Unión, Leonardo Madelón, analizó el 2-0 ante Riestra y marcó el camino: crecer sin confundirse y pelear por la clasificación

El triunfo de Unión por 2-0 frente a Riestra dejó más que tres puntos. En conferencia de prensa, Leonardo Madelón analizó el rendimiento, destacó la actitud y no esquivó la autocrítica, en una tarde donde el Tatengue volvió a hacerse fuerte en el estadio 15 de Abril.

“Vi a un Unión que siempre apostó a jugar ante un rival que vive de la lucha. Dominamos y tuvimos supremacía tras la expulsión, pero sin ratificarlo en el marcador”, explicó el DT, dejando en claro que, pese al control del partido, faltó mayor contundencia. En esa línea, fue directo: “No me gustó que no lo cerramos antes. Erramos mucho al arco y no estuvimos certeros”.

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Madelón también resaltó uno de los aspectos que más lo conformó. “El equipo entendió las reglas del partido. Sobre todo en el primer tiempo, donde desgastamos al rival y no entramos en su juego. Eso es muy valedero”, sostuvo.

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Madelón, a fondo en Unión

En cuanto a lo táctico, explicó las decisiones durante el encuentro: “Con los cambios busqué altura porque el partido lo pedía. Por suerte entraron todos bien”. Incluso dejó abierta la puerta a variantes pensando en lo que viene, ya que Lautaro Vargas llegó a la quinta y Emiliano Álvares está lesionado: “Nico Paz ya está apto y es una alternativa. Ahora podemos cambiar el sistema si no tenemos opciones en ciertos puestos”.

Leonardo Madelón El DT de Unión analizó el momento y explicó la necesidad de siempre "mejorar y progresar". UNO Santa Fe | José Busiemi

Sobre la interna del plantel, el entrenador fue claro: “Esto se maneja motivando. (Juan Pablo) Ludueña y (Valentín) Fascendini están bien, pero es una lucha interna constante. Nadie tiene el lugar asegurado”. Y justamente se detuvo en el presente de uno de los jóvenes: “Ludueña viene en crecimiento. Me gusta mucho, no esperábamos su reacción. Seduce y parece un jugador con años en Primera”.

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También hubo tiempo para respaldar a Marcelo Estigarribia, autor del primer gol: “Los goles le van a venir. Quizás muchos miran lo que se pagó por él, pero hay que cuidarlo. Este penal puede impulsarlo. Insiste y cumple muy bien en lo táctico”.

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Más allá del análisis puntual, Madelón puso la mirada en el proceso: “El grupo está bien, pero no hay que confundirse. Ganamos bien, aunque no sobrado ante un rival durísimo”. Y reforzó la idea de equipo competitivo: “Estamos ambiciosos. Veo un buen aroma para cosas serias y vamos a pelear. Queremos clasificar y, si lo logramos, todo cambia”.

Finalmente, dejó un mensaje que marca su impronta: trabajo constante y pies sobre la tierra. Sobre todo luego de sus palabras tras ganar en la Copa Argentina. “No fue para vender humo. Hay un buen grupo y tenemos que sostenerlo con esfuerzo. Ahora debemos jugar contra Estudiantes en La Plata y será complicado. Mañana (por este sábado) se entrena, pese a que me pidieron libre, porque hay otros compañeros que tienen que sumar trabajo y hay que seguir. Ya habrá tiempo para aflojar”.

Repasá la conferencia del DT de Unión, Leonardo Madelón