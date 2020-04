Colón lanzó una última iniciativa para los 115 años

Colón ya puso en marcha el operativo 115 años y por eso a través de las redes sociales comenzó a calentar la previa. En este caso, se palpita una celebración especial por ser en cuarentena por la pandemia del coronavirus, algo que no había pasado antes. Por eso los hinchas pensaban que se perdería algo de tradición, sin embargo, la institución impulsa un aniversario distinto, pero con la misma pasión de siempre.

El 5 de mayo se espera con ansias y, con la meta que la celebración sea en casa para seguir transmitiendo consciencia y responsabilidad, ya se van conociendo algunas ideas. Precisamente, se insta antes que nada que sea sin pirotecnia, no solo por estar prohibido en Santa Fe sino también para evitar otro tipo de consecuencias. "Que el ruido sea la música y el aliento de cada hincha a lo largo del país y el mundo", recitó una de las iniciativas.

Todo viene como un efecto motivador desde el fin de semana pasado, con un simple posteo con la pregunta ¿preparados? que fue creciendo con un video y el recuerdo del documental "El Sabalé".

Los hinchas de Colón se preparan para celebrar su 115º aniversario en cuarentena.

Aunque la cosa no quedó solo ahí, ya que también se conoció una última publicación, donde se dieron más detalles al respecto. Se vienen shows en vivo, sorpresas, sorteos y la magia que pondrá el propio hincha de Colón desde sus casas, con los colores tradicionales en las diferentes postales y espacios.

La gente no sabe de momentos, sino que se apasiona y saber que está pronto a cumplir sus primeros 115 años de vida, la adrenalina sube. No es para menos, ya que será especial y, por más que no se vaya a la sede para hacer la vigilia hasta las 12, lo disfrutarán a su modo y en esa camino está. El mundo Colón es mucho más que un club, un amor incondicional que se lleva bien grabado adentro y así el simpatizante lo quiere demostrar incluso en la cuarentena.