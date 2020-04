Olivera: "No pudimos cobrar todo el mes de febrero"

El fútbol no es ajeno ni mucho menos a la situación que se vive a nivel mundial, de hecho en la Argentina se especula con que la pelota volverá rodar dentro de mucho tiempo. No existen certezas respecto a cuando volverán a entrenar los equipos y obviamente que ni se habla de una fecha tentativa para retomar la competencia. Reina la incertidumbre y comienzan los problemas económicos en las instituciones.

Muchas de ellas acordaron reducir los salarios de los futbolistas, en el caso de Colón eso no ocurrió, dado que se les abonó a los jugadores el contrato de AFA y resta pagar parte del contrato por derechos de trayectoria. En diálogo con Aire de Santa Fe 91.1 el defensor sabalero Emanuel Olivera se refirió a este tema, además de hablar sobre la rutina de trabajo que viene realizando en su casa.

"La verdad que los trabajos son fuertes, por la mañana y por la tarde, por suerte tengo espacio y me la paso entrenando, pero también disfrutando de la familia y hablando con mi familia que está en Buenos Aires. Como te dije, tengo la suerte de tener un espacio amplio para trabajar y me siento muy bien. Me faltaría agarrar la pelota, pero en lo físico creo que me siento mejor que antes, al entrenar en doble turno me ayuda mucho" reveló sobre el día a día.

Para luego contar una anécdota "La otra vez me tire al piso y le pegué a un vidrio, mi señora me miró con una carita y mi nene se reía. Por más que esté en mi casa trato de entrenar con la misma intensidad y esperando que pasen rápido los dias".

Respecto a las cosas que extraña contó: "Se extraña la rutina de levantarse temprano para ir a entrenar con los compañeros, las concentraciones, los partidos, poder ver a mis viejos, compartir una cena, un asado con ellos, que ahora no lo puedo hacer porque viven en Buenos Aires".

Consultado por el tema económico dijo "No estoy muy tan al tanto, el capitán (Luis Rodríguez) iba a tener una reunión y seguramente tendrá contacto con los dirigentes. A nosotros los directivos no nos hablaron claramente, de hecho no se pudo cobrar todo febrero y es entendible. Pero yo por ah estoy al margen, por eso hablaré con los más grandes del plantel para estar más al tanto".

Y en lo que respecta a su situación personal indicó: "No pude cobrar todo el mes de febrero, el que me conoce sabe que estoy arrancando en lo económico, mejoré con el último contrato que hice. Por eso cuando cobro el sueldo completo trato de invertirlo, porque no pude hacerlo antes. Cuando me depositaron nos preguntamos con mi señora ¿qué hacemos ahora? porque nos comprometimos con varias cosas contando con todo el sueldo".

Y finalizó: "Por eso es bueno que lo sepamos antes, que nos hablen y que nos digan que opciones existen, y después manejarnos en casa para tener una idea de cómo seguir. Uno trata de rebuscárselas y después se verá. Son por las circunstancias que se están dado en el mundo, pero creo que los dirigentes nos irán comunicando y hablaremos entre los mas grandes para llegar a un acuerdo. El Pulga es el que está más al tanto de todo".