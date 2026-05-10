¿Cómo le fue a Colón con el arbitraje de Maximilino Macheroni?

Colón está listo para recibir, desde las 18, a All Boys por la fecha 13 de la Primera Nacional mirando de reojo en la previa al árbitro Maximililano Macheroni

En Colón saben que llegó el momento de reaccionar. Después de tres fechas sin triunfos, afrontará este domingo un partido clave cuando reciba, desde las 18, a All Boys por la fecha 12 de la zona A de la Primera Nacional. El encuentro se disputará en el Brigadier López y tendrá como árbitro a Maximiliano Macheroni , con el que hay escasos antecedentes.

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¿Cómo le fue a Colón con Macheroni?

En el historial apenas existe un cruce previo. Fue el 4 de mayo de 2025, en la derrota 2-1 frente a Estudiantes de Río Cuarto como visitante. Aquella vez, Lucas González y Lucas Angelini marcaron para el León cordobés, mientras que Nicolás Talpone descontó para el conjunto santafesino.

Embed - Estudiantes (RC) 2-1 Colón | Primera Nacional | Fecha 13 (Zona B)

Más allá del antecedente, el foco de Colón estará puesto en sí mismo. El equipo necesita volver a mostrar solidez y recuperar contundencia para dejar atrás un tramo irregular que le impidió sostenerse en la cima.

Con su gente como respaldo y la presión lógica de pelear arriba, el Sabalero buscará transformar la necesidad en impulso para recuperar la sonrisa y volver a mirar a todos desde arriba.