Colón no lo pudo sostener y perdió un duelo clave ante Huracán por la permanencia

No pasó absolutamente nada frente a los arcos en el primer tiempo que jugaron Colón y Huracán. Más que un partido, pareció una batalla, con innumerables infracciones, el juego cortado y protestas por parte de los dos equipos. De fútbol no se pudo observar nada, dado que tanto el Sabalero como el Globo se dedicaron a luchar y a meter, sin conceder ventajas.

El trámite de juego fue deslucido, ya que costaba ver tres pases seguidos. En medio de las fricciones, fue Colón el que intentó jugar por abajo, pero careció de precisión. Insinuó algo más el Rojinegro, pero no le alcanzó para inquietar a Lucas Chaves. El único remate al arco fue en el inicio por parte de Jorge Benítez de media distancia, que el arquero no tuvo problemas en contener.

Ni siquiera pudieron sacar ventaja de la pelota quieta, dado que los dos equipos dispusieron de algunos tiros libres y córners pero no pudieron imponerse en el área rival. La posesión del balón fue compartida, pero cuando la tenían no sabían qué hacer con ella. Así las cosas, tanto Ignacio Chicco como Chaves fueron espectadores de lujo.

Fue un primer tiempo muy pobre, más allá de los intentos de Rubén Botta por darle claridad a la circulación del balón y las interesantes diagonales que buscó el Conejo Benítez. Pero le faltó a los volantes sabaleros romper líneas y pasar al ataque, por eso el ataque se hizo demasiado previsible.

Aún así, cuando hubo algunas combinaciones, la sensación fue que Colón tenía mejores recursos como para abrir el marcador. Le faltó precisión en el último toque y mayor compañía de los mediocampistas. El empate parcial terminó siendo justo, dado que ninguno de los dos hizo los méritos suficientes como para ponerse arriba en el marcador.

El segundo tiempo fue muy diferente ya que el partido se hizo de ida y vuelta. Arrancó mejor Colón que se puso en ventaja de manera fortuita cuando se jugaban 9'. Tras una muy buena maniobra de Botta, Tomás Galván fue a pelear el balón dentro del área y en su intento por despejar, Lucas Souto rechazó y la pelota dio en la cabeza del volante sabalero que se metió por encima del cuerpo de Chaves.

De la mano de #Coccaro, el #Globo venció al #Sabalero | #Huracan 2-1 #Colon | Resumen

Un gol de carambola el de Colón para ponerse arriba en el marcador. Sin embargo, el Globo reaccionó rápidamente, se resbaló Alberto Espínola, lo anticipó Franco Alfonso y el ex River encaró directo al arco, su remate fue tapado por Chicco pero Matías Coccaro continuó la jugada para ganarle en velocidad a Paolo Goltz y yendo al piso empujó el balón dentro del arco. A los 12' el partido estaba 1-1.

Colón pudo aumentar el marcador con un remate de Favio Álvarez ingresando con pelota dominada, pero el balón se fue por encima del horizontal. Pese al empate, la sensación era que el Sabalero era un poco más y que si ajustaba la definición podía ponerse nuevamente arriba en el marcador.

Pero a los 27' de un tiro de esquina desde la izquierda, Huracán estableció el 2-1. Chicco se quedó a mitad de camino, Rafael Delgado no saltó y por el segundo palo apareció Coccaro de cabeza para poner arriba al Globo. Sin merecerlo, el equipo local se puso arriba en el marcador sin proponer demasiado.

Y encima a los 30' un mal despeje hacia atrás de Álvarez le dejó el balón a Marcelo Pérez quien superó en velocidad a Delgado y el lateral izquierdo lo derribó. Fernando Rapallini no dudó y le sacó la tarjeta roja. Así las cosas, Colón estaba abajo en el marcador y con un hombre de menos, con lo cual se le hizo cuesta arriba.

Huracán se replegó y apostó a la contra, pero Colón ya no tuvo lucidez más allá de los intentos de Botta. Pipo Gorosito mandó a la cancha a Javier Toledo, antes había ingresado Ramón Ábila y terminó apostando por los pelotazos. Pero el Globo se mostró firme en la zaga central, sobre todo en la figura de Fernando Tobio.

Haciendo muy poco, Huracán se terminó llevando un triunfo que resultó demasiado premio. Está claro que el empate hubiese sido lo más justo, dado que ambos equipos generaron muy poco en ataque. Pero Colón tuvo un par de desconcentraciones que terminó pagando muy caro y perdió ante un rival directo en la tabla general.

Síntesis

Huracán: 1-Lucas Chaves; 4-Fernando Torrent, 2-Fernando Tobio, 3-Lucas Carrizo, 14-Guillermo Benítez; 8-Héctor Fértoli, 5 Williams-Alarcón-20-Rodrigo Echeverría, 16-Franco Alfonso; 21-Walter Mazzantti y 13-Matías Cóccaro. DT: Diego Martínez.

Colón: 17-Ignacio Chicco; 23-Alberto Espínola, 6-Paolo Goltz, 33-Facundo Garcés, 40-Rafael Delgado; 31-Favio Álvarez, 15-Ángel Cardozo Lucena; 19-Tomás Galván, 10-Rubén Botta, 7-Damián Batallini; y 27-Jorge Benítez. DT: Néstor Gorosito.

Goles: ST 9' Tomás Galván (C), 12' Matías Coccaro (H), 27' Matías Coccaro (H).

Cambios: PT 14' Lucas Souto x Torrent (H), ST 15' Ignacio Pussetto x Mazzantti (H), Marcelo Pérez x Fértoli (H), 17' Ramón Ábila x Benítez (C), 22' Germán Conti x Goltz (C), 28' Fabio Pereyra x Benítez (H), Andrés Roa x Alfonso (H). 31' Javier Toledo x Batallini (C), Emmanuel Mas x Lucena Cardozo (C).

Amonestados: Botta y Espínola (C), Carrizo, Benítez y Souto (H).

Expulsados: ST 30' Rafael Delgado (C).

Árbitro: Fernando Rapallini.

Estadio: Tomás A. Duco.