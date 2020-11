Colón, con todo definido para recibir a Central Córdoba

En cuanto al equipo titular que presentará Colón no habrá mayores misterios, debido a que en las últimas prácticas Eduardo Domínguez insistió con el equipo que salió a jugar en el Libertadores de América frente a Independiente. Es decir que Christian Bernardi conservaría su lugar entre los 11 para recibir a Central Córdoba, con lo cual Facundo Farías seguirá ocupando un puesto en el banco de los relevos.

Cuando a Eduardo Domínguez se le preguntó en función del equipo que pararía ante Central Córdoba, por qué ante Independiente sacó a Farías y colocó a Bernardi, en diálogo con LT10 (AM 1020), lo justificó de la siguiente manera: "Comprender la cancha a la que íbamos. No es sencillo ir a jugar en canchas de los grandes. Entonces a Facundo hay que llevarlo de a poco y por eso pensamos en buscar más volumen en el medio. A Facu no lo podemos llenar de indicaciones, porque es un chico y en la medida que lo llevemos de a poco irá creciendo, comprendiendo los movimientos y demás. Eso buscamos con Christian. Fue a la inversa que contra Defensa. Pulga (Rodríguez) llegó muy con lo justo y la verdad no quise arriesgarlo viendo la dinámica del partido. Era el indicado para entrar, pero preferimos apostar por la velocidad de la juventud. Lamentablemente no se dio".

Pulga Rodríguez.jpg Pulga Rodríguez se recuperó de una molestia y fue convocado para jugar el primer partido de Colón como local ante Central Córdoba.

De esta manera, Domínguez repetirá el equipo que viene de empatar ante Independiente, compuesto por los siguientes nombres: Leonardo Burián; Bruno Bianchi, Emmanuel Olivera y Rafael Delgado; Alex Vigo, Rodrigo Aliendro, Federico Lértora, Christian Bernardi y Gonzalo Escobar; Tomá Chancalay y Wilson Morelo.

De esta manera, el sistema táctico seguirá siendo el 3-5-2, más allá que el mismo entrenador de Colón admitió que con esos jugadores también podría acudir a otro dibujo, dependiendo las necesidades que el partido pueda tener frente a Central Córdoba.

Además de los titulares, también fueron convocados por el entrenador de Colón para enfrentar a Central Córdoba los siguientes jugadores: Ignacio Chicco, Facundo Garcés, Gonzalo Piovi, Eric Meza, Gian Nardeli, Facundo Farías, Yeiler Góez, Estefano Moreyra, Brian Farioli, Tomás Sandoval, Luis Rodríguez y Brian Fernández.