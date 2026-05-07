Colón, con todos a disposición: ¿qué equipo parará Medrán ante All Boys?

Ezequiel Medrán tendría casi definida la formación de Colón para jugar el domingo desde las 18 en el Brigadier López. Cuáles son las dudas y certezas.

Colón atraviesa una semana importante de cara al compromiso frente a All Boys, este domingo desde las 18 en el estadio Brigadier López, por la fecha 13 de la Zona A de la Primera Nacional, con arbitraje de Maximiliano Macheroni. Y en ese contexto, el entrenador Ezequiel Medrán ya empieza a perfilar el equipo que buscará sostener al Sabalero en los puestos de arriba.

LEER MÁS: El reparto de los goles de Colón y la incidencia dentro y fuera del área

Con prácticamente todo el plantel a disposición, el DT tendría en mente meter mano en varias posiciones respecto del último partido ante Los Andes, en busca de recuperar nombres importantes y volver a darle forma al equipo ideal.

Vuelven nombres importantes en Colón

Las buenas noticias para Medrán pasan por las recuperaciones y regresos. Por un lado, Matías Muñoz y Matías Godoy ya cumplieron sus respectivas sanciones y quedaron nuevamente disponibles. Además, Leandro Allende dejó atrás el tercer desgarro sufrido desde su regreso al club y volvió a trabajar con normalidad.

En ese escenario, el lateral izquierdo sería una de las modificaciones, con el ingreso de Allende por Facundo Castet. A su vez, Federico Lértora reaparecería en el mediocampo en lugar del paraguayo Sebastián Olmedo, mientras que Julián Marcioni volvería al once por Agustín Toledo.

La duda que mantiene Medrán

Más allá de la base que tendría definida, todavía hay dos situaciones que Medrán terminará de resolver en el entrenamiento más importante de la semana, previsto para este viernes.

La primera está en el lateral izquierdo, donde Allende parece correr con ventaja sobre Castet. La segunda, y más importante, pasa por el acompañante de Federico Lértora e Ignacio Antonio en la mitad de la cancha.

La principal alternativa es que Darío Sarmiento siga entre los 11, como volante de enganche o segundo delantero. De esta manera, sería un 4-4-2, más allá que no hay que descartar que sorprenda el DT en la práctica del viernes incluyendo a Muñoz o manteniendo a Toledo.

El posible equipo para enfrentar a All Boys

De no mediar cambios, Colón formaría con: Matías Budiño; Mauro Peinipil, Pier Barrios, Federico Rasmussen y Leandro Allende o Facundo Castet; Julián Marcioni, Federico Lértora, Ignacio Antonio e Ignacio Lago; Sarmiento, Toledo o Muñoz y Alan Bonansea.

LEER MÁS: Qué falta para que Lago firme su nuevo contrato con Colón

Con el plantel completo y varias piezas recuperadas, Medrán busca que Colón vuelva a mostrar su mejor versión para seguir peleando mano a mano con Deportivo Morón en la parte alta de la Zona A.