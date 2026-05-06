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El plan que tiene Medrán para hacer a un Colón mucho más ofensivo

Ezequiel Medrán tendrá a disposición a todo el plantel de Colón para recibir a All Boys. El DT tiene tres nombres para un lugar.

Ovación

Por Ovación

6 de mayo 2026 · 11:22hs
El plan que tiene Medrán para hacer a un Colón mucho más ofensivo

Prensa Colón

Colón llega con una noticia que cualquier entrenador espera: plantel completo. De cara al partido del domingo a las 18 frente a All Boys, por la fecha 13 de la Zona A de la Primera Nacional, Ezequiel Medrán contará con todos sus jugadores a disposición, lo que abre un abanico de posibilidades para definir el equipo.

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Matías Muñoz y Matías Godoy ya cumplieron sus respectivas suspensiones, mientras que Leandro Allende dejó atrás su tercer desgarro en lo que va del año y vuelve a estar en condiciones. Un panorama que contrasta con semanas anteriores, donde las bajas obligaban a retocar constantemente la estructura.

La duda de Medrán pasa por el mediocampo

Con este escenario, el DT analiza la chance de repetir lo que sería su “equipo ideal”, con un mediocampo poblado a partir del denominado triple cinco: Federico Lértora, Ignacio Antonio y Muñoz.

Sin embargo, justamente en ese sector aparece la principal incógnita. El regreso de Muñoz, tras dos fechas de suspensión, no garantiza automáticamente su vuelta al once. El buen rendimiento de Agustín Toledo en los últimos partidos le suma presión a la decisión, mientras que otra alternativa es sostener a Darío Sarmiento en un rol más ofensivo.

Variantes en ataque y defensa

En caso de inclinarse por algunas modificaciones, Medrán podría introducir tres cambios respecto al último partido. El primero sería el regreso de Leandro Allende en lugar de Facundo Castet en el lateral izquierdo. En el mediocampo, Federico Lértora volvería por Sebastián Olmedo, mientras que en ofensiva Julián Marcioni podría meterse por Toledo para acompañar a Alan Bonansea.

Julián Marcioni

Esto también implicaría un ajuste en el sistema, con un 4-4-2 más definido, dejando atrás esquemas más flexibles utilizados en encuentros recientes.

El posible equipo de Colón ante All Boys

De no mediar sorpresas, Colón podría formar con: Matías Budiño; Mauro Peinipil, Pier Barrios, Federico Rasmussen y Leandro Allende; Darío Sarmiento, Federico Lértora, Ignacio Antonio e Ignacio Lago; Julián Marcioni y Alan Bonansea.

De todos modos, la práctica de este jueves será clave para terminar de definir el equipo titular y despejar la principal duda: si Medrán apuesta por el regreso de Muñoz o decide sostener a quienes vienen respondiendo.

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Colón afrontará un compromiso importante en casa, con la necesidad de seguir sumando para mantenerse en la pelea dentro de la Zona A. Con el plantel completo y variantes en todas las líneas, Medrán tendrá la posibilidad de elegir. Y en esa elección, puede estar una de las claves del próximo paso del Sabalero.

Colón Medrán All Boys
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